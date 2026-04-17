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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी2 घंटे 2 मिनट की ये हॉरर फिल्म ओटीटी पर मचा रही तहलका, आईएमडीबी रेटिंग है धांसू, जानें कहां हो रही स्ट्रीम

2 घंटे 2 मिनट की ये हॉरर फिल्म ओटीटी पर मचा रही तहलका, आईएमडीबी रेटिंग है धांसू, जानें कहां हो रही स्ट्रीम

Hollywood Horror Film: आज हम आपको एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म के बारे में बताने जा रहे है, जिसे देखते ही आपकी रूह कांप उठेगी. ये फिल्म ओटीटी पर अवेलबल है. इसने ऑस्कर भी जीते है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 17 Apr 2026 05:18 PM (IST)
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ओटीटी पर इन दिनों हॉलीवुड की कई फिल्में दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं. इन्हीं में से एक है 'द एक्सॉर्सिस्ट', जिसकी कहानी और डरावना माहौल आज भी लोगों को पसंद आ रहा है. ये 55 साल पुरानी फिल्म है और अब ये ओटीटी पर भी चर्चा में बनी हुई है. आइए जानते हैं कि इसे आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैंं.

फिल्म की कहानी
बता दें, फिल्म 'द एक्सॉर्सिस्ट' साल 1973 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन विलियम फ्रीडकिन ने किया था. इस फिल्म में एलेन बर्स्टिन, मैक्स वॉन सिडो, जेसन मिलर और लिंडा ब्लेयर मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म 1971 के विलियम पीटर ब्लैटी के नोवेल पर बेस्ड है. 

फिल्म की कहानी एक 12 साल की छोटी लड़की पर शैतानी साये के कब्जे और दो कैथोलिक पादरियों द्वारा 'एक्सॉर्सिज्म' (भूत भगाने की रस्म) के जरिए उसे बचाने की कोशिश के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म के हर एक सीन में खौफ छिपा है, इसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

2 घंटे 2 मिनट की ये हॉरर फिल्म ओटीटी पर मचा रही तहलका, आईएमडीबी रेटिंग है धांसू, जानें कहां हो रही स्ट्रीम 

फिल्म का बजट और कलेक्शन
'द एक्सोरसिस्ट' हॉरर सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में से एक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका बजट लगभग 11 मिलियन डॉलर (लगभग 96-104 करोड़ रुपये) था और इसने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा (लगभग 3800 करोड़ रुपये से ज्यादा) की जबरदस्त कमाई की. 

ये भी पढें- OTT पर छाई 1 घंटे 53 मिनट की ये फिल्म, 6.2 मिलियन व्यूज के साथ कई देशों में कर रही ट्रेंड

अवार्ड्स ने जीता ऑस्कर 
बता दें, ये पहली हॉरर फिल्म थी जिसे ऑस्कर में 'बेस्ट फिल्म' के लिए नामांकित किया गया था. 'द एक्सॉर्सिस्ट' को ऑस्कर (Academy Awards) में 10 नॉमिनेशन मिले थे, जिनमें से फिल्म ने 2 ऑस्कर जीते. एक बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीनप्ले और दूसरा बेस्ट साउंड के लिए.

इसके अलावा गोल्डेन ग्लोब अवॉर्ड्स में भी फिल्म का दबदबा रहा और इसने 4 अवॉर्ड अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट फिल्म (ड्रामा) भी शामिल था. इसलिए आज भी इसे हॉरर जॉनर की सबसे पॉपुलर फिल्मों में गिना जाता है.

इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें
2 घंटे 2 मिनट की ये हॉरर फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रेंट पर मौजूद है. इसकी IMDB रेटिंग  8.1  है. ये उस दौर की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्मों में से एक हैं. आप भी इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 17 Apr 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
OTT The Exorcist
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