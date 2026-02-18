हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'1 करोड़ ही नहीं, अपनी किडनी भी दे दूंगा', शो पर आरजे महवश की टांग खींचते दिखे अक्षय कुमार

'1 करोड़ ही नहीं, अपनी किडनी भी दे दूंगा', शो पर आरजे महवश की टांग खींचते दिखे अक्षय कुमार

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून होस्ट करते नजर आ रहे हैं. अब हाल ही में शो का प्रोमो समाने आया जिसमें अक्षय कुमार आरजे महवश की टांग खींचते दिख रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया होस्ट कर रहे हैं. शो के नए एपिसोड में 100 कंटेंट क्रिएटर्स नजर आएंगे, जिनमें आरजे महवश भी शामिल हैं. हाल ही में सामने आए प्रोमो में अक्षय कुमार, महवश की टांग खींचते दिखते हैं.

दरअसल, महवश ने पहेली पूरी तरह सामने आने से पहले ही उसे सुलझाने की कोशिश की. इस पर अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर कोई इसे सही सुलझा दे, तो वह बड़ा इनाम देने को भी तैयार हैं. उनका यह हल्का-फुल्का अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

आरजे महवश की टांग खींचते दिखें अक्षय कुमार
सोनी लिव के प्रोमो में आरजे महवश स्क्रीन को गौर से देखती नजर आती हैं. इस पर अक्षय कुमार उनसे मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'लगता है आप बहुत कन्फ्यूज हैं.' महवश कहती हैं कि वह पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, तो अक्षय तुरंत जवाब देते हैं कि अभी तो पहेली सामने ही नहीं आई है. फिर हंसते हुए कहते हैं, 'इसे कोई नहीं सुलझा सकता. जो सुलझा दे उसे मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा… 1 करोड़ छोड़ो, अपनी किडनी भी दे दूंगा.' अक्षय की यह बात सुनकर महवश और वहां मौजूद दर्शक ठहाके लगाने लगते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

आरजे महवश ने शेयर किया पोस्ट
आरजे महवाश ने शो के एक प्रोमो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, 'उस दिन मेरे साथ जितना गलत हो सकता था, सब हुआ था. एपिसोड जरूर देखना.' इसके बाद उन्होंने वो प्रोमो भी शेयर किया, जिसमें अक्षय कुमार उनकी टांग खींचते नजर आ रहे हैं.


1 करोड़ ही नहीं, अपनी किडनी भी दे दूंगा', शो पर आरजे महवश की टांग खींचते दिखे अक्षय कुमार

इस पर महवश ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि घबराहट की वजह से वह पहेली शुरू होने से पहले ही उसे सुलझाने लगी थीं. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. महवश ने ये भी बताया कि किसी ने उनका बचाव करते हुए लिखा, 'सुलझा नहीं सकती तो क्या हुआ, सोच तो सकती है इंसान.' बाद में उन्होंने मजाक में अपना ही मूड बदलते हुए लिखा, 'उस दिन तो किस्मत ही खराब थी मेरी, ये एपिसोड बिल्कुल मत देखना.' उनके इन मजेदार पोस्ट्स ने फैंस को खूब हंसाया.

इससे पहले फरवरी में महवाश ने अपने इंस्टाग्राम पर शो की शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. उन्होंने बताया कि 101 बुखार होने के बावजूद उन्होंने एपिसोड की शूटिंग की और लिखा कि चाहे कुछ भी हो, शो तो चलना ही चाहिए. उन्होंने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें अब तक साथ काम किए लोगों में सबसे प्यारा बताया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahvash (@rj.mahvash)

अक्षय कुमार का शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी पर आता है और इसे सोनी लिव पर भी देखा जा सकता है.

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar RJ Mahvash Wheel Of Fortune
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'1 करोड़ ही नहीं, अपनी किडनी भी दे दूंगा', शो पर आरजे महवश की टांग खींचते दिखे अक्षय कुमार
'1 करोड़ ही नहीं, अपनी किडनी भी दे दूंगा', शो पर आरजे महवश की टांग खींचते दिखे अक्षय कुमार
बॉलीवुड
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
बॉलीवुड
'घूसखोर पंडत' के बाद 'यादव जी की लव स्टोरी' पर बवाल, सड़कों पर जलाए पोस्टर, रिलीज पर रोक लगाने की मांग
'घूसखोर पंडत' के बाद 'यादव जी की लव स्टोरी' पर बवाल, सड़कों पर जलाए पोस्टर, रिलीज पर रोक लगाने की मांग
बॉलीवुड
Salim Khan Health Live Updates: सलीम खान को हुआ था ब्रेन हेमरेज, अस्पताल ने जारी कर दिया है मेडिकल बुलेटिन
लाइव: सलीम खान को हुआ था ब्रेन हेमरेज, अस्पताल ने जारी कर दिया है मेडिकल बुलेटिन
Advertisement

वीडियोज

Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बॉलीवुड
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget