शुक्रवार को जबरदस्त एंटरटेनमेंट, थिएटर से ओटीटी तक रिलीज हुई ये 10 धांसू फिल्में-सीरीज

शुक्रवार, 15 मई यानी आज आपको भरभरकर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. दरअसल थिएटर से लेकर ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म तक कई नई फिल्में और सीरीज आज रिलीज हुई हैं. इनमें क्राइम थ्रिलर से लेकर सस्पेंस और कॉमेडी तक शामिल हैं. यानी इस वीकेंड आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हैं. जहां सिनेमआघरों में आप नई फिल्में एंजॉय कर सकते हैं तो वहीं घर बैठकर भी नई मूवी और सीरीज को देख सकते हैं. तो चलिए यहां फ्राइडे को ओटीटी और थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

पति पत्नी और वो दो

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म पति पत्नी और वो दो आज रिलीज हो गई है. फिल्म में आयुष्मान खुराना ने फॉरेस्ट ऑफिसर प्रजापति का किरदार निभाया है. प्रजापति काफी ईमानदार है लेकिन उसकी जिदंगी में तब बड़ा भूचाल आ जाता है जब वो तीन महिलाओं के बीच फंस जाता है.ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आज से थिएटर में एंजॉय की जा सकती है.









आखिरी सवाल

संजय दत्त स्टारर आखिरी सवाल भी शुक्रवार, 15 मई यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म आरएसएस की 100 साल की जर्नी पर बेस्ड है. फिल्म में भारत में हुई तमाम ऐतिहासिक घटनाओं में आरएसएस के रोल पर फोकस्ड किया गया है.





आई आई जेड: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज

आई आई जेड: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज ने भी 15 मई शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दी है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की कहानी एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के इर्द-गिर्द घूमती है. कॉलेज में अचानक जॉम्बी आ जाते हैं और फिर कई डरा देने वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है.





बिली इलिश: हिट मी हार्ड एंड सॉफ्ट- द टूर

बिली इलिश: हिट मी हार्ड एंड सॉफ्ट- द टूर भी आज 15 मई को सिनेमाघरों में 3 डी में रिलीज हो गई है. ये फिल्म पॉप स्टार बिली इलिश के वर्ल्ड टूर पर बेस्ड है. इसे जेम्स कैमरून ने निर्देशित किया है.





कर्तव्य

ये एक्साइटिंग थ्रिलर सैफ अली खान के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्होंने झमली थाने के एक ईमानदार एसएचओ पवन मलिक का किरदार निभाया है. फिल्म उनके उथल-पुथल भरी लाइफ पर बेस्ड है, जहां एक के बाद एक अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होतीहैं और उन्हें लगातार उलझाए रखती हैं. ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 15 मई शुक्रवार को रिलीज हो गई है.





इंस्पेक्टर अविनाश 2

इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 भी आज जियोहॉटस्टार पर रिलीज हो गई है.इस क्राइम-थ्रिलर सीरीज में रणदीप हुड्डा सुपर-कॉप अविनाश मिश्रा के किरदार में हैं.सीरीज में उर्वशी रौतेला और अमित सियाल सहित कई कलाकार अहम रोल में हैं. इस सीरीज में रणदीप हथियार गैंग से निपटते हुए पर्सनल जिंदगी के जुड़े मुद्दों में भी उलझ जाते हैं.





एग्जाम

ये एक तमिल क्राइम थ्रिलर है, जिसमें एक मिस्टीरियस पास्ट वाली युवती रीजनल पब्लिक सर्विस एग्जाम (आरपीएसई) सिस्टम के भीतर एक खतरनाक और रिस्क भरे पेपर लीक नेटवर्क में घुसपैठ करने का फैसला करती है. ये 15 मई को अमेज़न प्राइम वीडियो पर आ गई है.



बर्लिन एंड द लेडी विद अर्माइन

यह ड्रामा बर्लिन के साथ वापसी कर रहा है, जो एक नई चोरी को अंजाम देने की कगार पर है. कहानी उसके उस मास्टर प्लान के इर्द-गिर्द घूमती है जिसमें वह एक ड्यूक को दा विंची की मास्टरपीस चुराने की अपनी प्लानिंग का शिकार बनाता है. ये 15 मई, शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.





ये भी पढ़ें:-Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों

द वंडरफूल्स

ये यू इन-सिक द्वारा निर्देशित एक सुपरहीरो के-ड्रामा है, जिसमें पार्क यून-बिन और चा यून-वू ने लीड रोल प्ले किया है. इसकी कहानी 1999 में सेट है, जिसमें हेसेओंग शहर के कुछ अजीब से कस्बेवासियों को दिखाया गया है, जिन्हें अचानक सुपरपावर मिल जाती हैं और वे अपने शहर को धमकाने वाले खलनायकों से लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं. ये शुक्रवार, 15 मई यानी आज से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय की जा सकती है.





द क्रैश

गैरेथ जॉनसन द्वारा निर्देशित यह क्राइम डॉक्यूमेंट्री 2023 के मैकेन्ज़ी शिरिला मामले की जांच पर बेस्ड है. इसमें एक घातक, तेज़ रफ़्तार कार दुर्घटना की जांच दिखाई गई है, जिसमें दो टीनएजर की मौत हो गई थी, और यह पता लगाया गया है कि यह दुर्घटना थी या जानबूझकर की गई हत्या. ये 15 मई, शुक्रवार यानी आज से नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.





ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर