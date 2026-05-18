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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मां बहन' का कर रहे इंतजार? तो एक बार जरूर देखें ये 5 बेहतरीन डार्क कॉमेडी फिल्में, हंसी के पीछे छिपे गहरे राज उड़ा देंगे आपके होश

'मां बहन' का कर रहे इंतजार? तो एक बार जरूर देखें ये 5 बेहतरीन डार्क कॉमेडी फिल्में, हंसी के पीछे छिपे गहरे राज उड़ा देंगे आपके होश

Best Dark Comedy Bollywood Movies: अगर आप डार्क कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं, तो हम आपके लिए ऐसी 5 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. इन फिल्मों में हंसी के पीछे छिपे गहरे राज आपके होश उड़ा देंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 18 May 2026 10:20 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पिछले कुछ समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां बहन' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी भी लीड रोल में नजर आएंगी. ये एक डार्क कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'मां बहन' 4 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. अगर आप डार्क कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं, तो हम आपके लिए ऐसी ही 5 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. इन फिल्मों में हंसी के पीछे छिपे गहरे राज आपके होश उड़ा देंगे.

'अंधाधुन'
श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'अंधाधुन' की गिनती सबसे बेहतरीन डार्क कॉमेडी मूवीज में होती है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे और तब्बू जैसे एक्टर्स लीड रोल में हैं. साल 2018 में आई इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. 'अंधाधुन' को नेशल अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है. वहीं, आयुष्मान खुराना को फिल्म के लिए अपनी शानदार अदाकारी के लिए क्रिटिक्स का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला है. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. 

मां बहन' का कर रहे इंतजार? तो एक बार जरूर देखें ये 5 बेहतरीन डार्क कॉमेडी फिल्में, हंसी के पीछे छिपे गहरे राज उड़ा देंगे आपके होश

ये भी पढ़ें:- Madhuri Dixit Birthday: एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं माधुरी दीक्षित, जानें- फिर कैसे बनीं बॉलीवुड की धक-धक गर्ल

'देली बेली'
इस लिस्ट में दूसरा नाम अभिनय देव की फिल्म 'देली  बेली' का है. इस फिल्म में इमरान खान, कुणाल रॉय कपूर और वीर दास जैसे कलाकार नजर आए थे. साल 2011 में आई इस फिल्म की कहानी और कलाकारों की अदाकारी दर्शकों को खूब पसंद आई थी. ये फिल्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. 

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'डार्लिंग्स'
आलिया भट्ट, विजय वर्मा और शेफाली शाह की फिल्म 'डार्लिंग्स' साल 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी को काफी पसंद किया गया था. ये शानदार डार्क कॉमेडी फिल्मों में से एक है. फिल्म में विजय ने शराबी पति के रोल में कमाल कर दिखाया था. 

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'मोनिका, ओ मॉय डार्लिंग'
राजकुमार राव और हुमा कुरैशी की फिल्म 'मोनिका, ओ मॉय डार्लिंग' साल 2022 में रिलीज हुई थी. वासन बाला फिल्म के डायरेक्टर हैं. इस फिल्म में राधिका आप्टे ने भी अहम भूमिका निभाई है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. 

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'टोस्टर'
राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा की फिल्म 'टोस्टर' को 15 अप्रैल, 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. 

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इस डार्क कॉमेडी फिल्म की काहानी लोगों को खूब पसंद आई. फिल्म में अर्चना पूरन सिंह, उपेन्द्र लिमये, फराह खान, अभिषेक बनर्जी और जीतेन्द्र जोशी जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे.

ये भी पढ़ें:- नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने आ रहीं माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म 'मां बहन'

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Published at : 18 May 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
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