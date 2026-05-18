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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता के खिलाफ ED का एक्शन, दीपक सिंगला के घर रेड

अशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता के खिलाफ ED का एक्शन, दीपक सिंगला के घर रेड

ED Raids: दिल्ली और गोवा में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने AAP नेता दीपक सिंगला और बाबाजी फाइनेंस ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 18 May 2026 11:04 AM (IST)
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दिल्ली और गोवा में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की टीम ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला और बाबाजी फाइनेंस ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की. पहली कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला से जुड़े मामले में की गई. ईडी ने दिल्ली और गोवा में उनके कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया.

ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई बैंक फ्रॉड और संदिग्ध पैसों के लेनदेन की जांच के तहत की गई है. एजेंसी बैंकिंग गड़बड़ी और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है. दूसरी कार्रवाई दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में की गई. यहां बाबाजी फाइनेंस ग्रुप से जुड़े राम सिंह के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची.

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बाबाजी फाइनेंस ग्रुप पर धोखाधड़ी करने का आरोप

जांच एजेंसी के मुताबिक, बाबाजी फाइनेंस ग्रुप पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है. आरोप है कि कंपनी ने जनता से करीब 180 करोड़ रुपये जमा किए और बाद में उस रकम को अलग-अलग जगह ट्रांसफर कर दिया. ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि लोगों से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कहां और कैसे किया गया. अधिकारियों के अनुसार, मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय गड़बड़ी के कई पहलुओं की जांच की जा रही है. छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में लिए हैं.

अशोक मित्तल पर ED की कार्रवाई

ED ने अप्रैल 2026 में आप के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह कार्रवाई कथित FEMA यानी Foreign Exchange Management Act के उल्लंघन और फंड मैनेजमेंट में गड़बड़ी की जांच के तहत की गई थी. ED ने पंजाब और हरियाणा में एक साथ कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया. इनमें जालंधर, फगवाड़ा और गुरुग्राम के ठिकाने शामिल थे. छापेमारी अशोक मित्तल के जालंधर स्थित घर, Lovely Professional University कैंपस, गुरुग्राम के बिजनेस संस्थानों और परिवार व समूह से जुड़े अन्य स्थानों पर की गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED ने करीब 8 से 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था.

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Published at : 18 May 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Money Laundering Deepak Singla ED RAID
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