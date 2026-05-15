रिव्यू: मजेदार एंटरटेनर है 'पति पत्नी और वो दो', ट्रेलर से बिल्कुल अलग, आयुष्मान कमाल

अगर इस फिल्म का ट्रेलर देखकर आपको भी ये लगा था कि ये फिल्म पति पत्नी और पति की 2 गर्लफ्रेंड्स की कहानी है तो आप बिल्कुल गलत हैं. ये फिल्म अपने नाम और ट्रेलर से बिल्कुल अलग है. ये फिल्म आपको खूब एंटरटेन करती है, ये नो ब्रेनर एंटरटेनर है, जहां दिमाग नहीं लगाना, बस एंजॉय करना है.

आयुष्मान खुराना के फैंस के लिए तो ये ट्रीट है. सारा अली खान ने पूरी तरह से सरप्राइज़ कर दिया है. अगर इस फिल्म का ट्रेलर और नाम देखकर आपने सोच लिया था कि ये फिल्म नहीं देखनी तो अपना इरादा बदल डालिए.

कहानी

ये कहानी है प्रजापति पांडे यानि आयुष्मान खुराना की जो अपनी पत्नी के साथ खुश है. पत्नी अपर्णा त्रिवेदी यानि वामिका पत्रकार है. सास वकील और ससुर जज हैं. अब इनकी जिंदगी में चंचल कुमारी यानी सारा अली खान और नीलोफर खान यानि रकुल प्रीत सिंह क्या कर रही हैं? ये देखने आप थिएटर चले जाइए.

कैसी है फिल्म

ये एक बहुत अच्छी एंटरटेनर है जो आपको खूब हंसाती है और एंटरटेन करती है. ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है जहां सिचुएशनल कॉमेडी होती है और आप खूब एंटरटेन होते हैं,जबरदस्ती कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की जाती. राइटिंग ऐसी है कि हंसी आपने आप आती है. आयुष्मान खुराना एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग कमाल है.

खराब ट्रेलर के बाद भी लोगों को उम्मीद थी कि वो कुछ बढ़िया करेंगे और ऐसा हुआ भी. फिल्म में सारे एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग बढ़िया है.

पुराने गाने मजेदार लगते हैं और फिल्म को और एंटरटेनिंग बनाते हैं. फिल्म कहीं खिंची हुई नहीं लगती.

फिल्म करीब 2 घंटे की है और ये इसका बहुत बड़ा प्लस प्वाइंट है. किसी सीन या सिचुएशन को खींचा नहीं गया, कुछ न कुछ नया होता रहता है. ये एक pure एंटरटेनमेंट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करती है. ये कोई मैसेज वाली फिल्म नहीं है, बल्कि ऐसी फिल्म है जो आप फैमिली के साथ देखिए और अपना मूड फ्रेश करके आइए.

एक्टिंग

आयुष्मान खुराना ने कमाल का काम किया है, वो इस किरदार में पूरी तरह फिट हैं. उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत नेचुरल है, वो कोशिश नहीं करते हंसाने की बल्कि अपनी बॉडी लेंग्वेज और एक्सप्रेशंस से हंसा देते हैं.

सारा अली खान सबसे ज्यादा सरप्राइज़ करती हैं. उनकी एक्टिंग में गजब निखार आया है. फर्स्ट हाफ तो पूरी तरह से उनका है, तीनों एक्ट्रेसेस में सारा का काम सबसे अच्छा है. वो कमाल कॉमेडी करती हैं. आयुष्मान के साथ उनकी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा अच्छी लगी है.

वामिका गब्बी ने अच्छा काम किया है, वो खूबसूरत लगी हैं. रकुल प्रीत सिंह का काम ठीक ठाक है. उनका किरदार बाकियों के मुकाबले कमजोर है,उन्हें और स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए था. विजय राज बढ़िया है. तिग्मांशु धूलिया तो बढ़िया ही काम करते हैं.

आयशा रजा मिश्रा ने बुआजी का बड़ा मजेदार किरदार निभाया है, उनकी कॉमिक टाइमिंग भी जबरदस्त है.

राइटिंग एंड डायरेक्शन

मुदस्सर अजीज की राइटिंग और डायरेक्शन अच्छा है, उन्होंने एक मजेदार फिल्म बनाई है, हालांकि उन्हें ट्रेलर और फिल्म के नाम को ठीक करना चाहिए था.

म्यूजिक

म्यूज़िक अच्छा है, पुराने गाने सुनकर मजा आता है, बाकी के गाने भी ठीक हैं

कुल मिलाकर एक मजेदार फिल्म है, जरूर देखिए

रेटिंग -3 स्टार्स