गोवा में 28 नवंबर को 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) का समापन हुआ. 20 नवंबर से शुरू हुए इस फिल्म फेस्टिवल में जिम सर्भ और नसीरुद्दीन शाह की वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' बेस्ट वेब सीरीज (OTT) का अवॉर्ड मिला है.

इस सीरीज में भारत के मशहूर घड़ी टाइटन के ब्रांड बनने की कहानी दिखाई गई है. खास बात यह है कि यह सिर्फ इस कंपनी के एक ब्रांड बनन के सफर को नहीं दिखाती, बल्कि इसके पीछे के संघर्ष को भी पर्दे पर उतारती है. आइए जानते हैं इस सीरीज को अवॉर्ड मिलने पर मेकर्स ने क्या कहा और आप इस सीरीज को कहां देख सकते हैं.

पांच साल में तैयार हुई सीरीज को मिला बड़ा सम्मान

'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' को प्रभलीन संधू ने क्रिएट किया है और इसको रॉबी ग्रेवाल ने प्रोड्यूस किया है. वहीं, इसे ऑलमाइटी मोशन पिक्चर और टी-सीरीज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. सीरीज को बनाने में करीब पांच साल का समय लगा.

इस सम्मान पर खुशी जाहिर करते हुए प्रभलीन संधू ने कहा, ‘ऑलमाइटी मोशन पिक्चर की पूरी टीम के लिए यह बहुत बड़े सम्मान की बात है. 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' को पर्दे तक लाने में हमें पांच साल लगे हैं. ऐसे में IFFI जैसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में यह सम्मान मिलना हमारे सफर को और भी खास बना देता है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने इस सोच पर भरोसा किया और इस खास सफर का हिस्सा बने.’

किस बारे में है 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी'?

जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है, यह सीरीज भारत के मशहूर घड़ी ब्रांड टाइटन की कहानी दिखाती है. इसमें बताया गया है कि कैसे एक भारतीय कंपनी ने घड़ियों की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सपना देखा और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत की.

सीरीज में जेरक्सेस देसाई के सफर को दिखाया गया है. उन्होंने एक ऐसे समय में भारतीय घड़ी ब्रांड बनाने की दिशा में काम किया, जब बाजार में विदेशी घड़ियों का काफी दबदबा था. कहानी सिर्फ एक कंपनी की शुरुआत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय कारोबार, नए विचारों और कुछ अलग करने के जुनून को भी दिखाया गया है.

इस सीरीज में जिम सर्भ ने जेरक्सेस देसाई का किरदार निभाया है, जबकि नसीरुद्दीन शाह जेआरडी टाटा के रोल में हैं. इनके अलावा नमिता दुबे, कावेरी सेठ और लखवीर सरन भी अहम किरदारों में हैं.

ओटीटी पर कहां देखें यह सीरीज?

अगर आप भी टाइटन के बनने की इस कहानी को देखना चाहते हैं तो 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' अमेजन एमएक्स प्लेयर पर मौजूद है. इसके अलावा इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर भी देखा जा सकता है. सीरीज में कुल छह एपिसोड हैं.