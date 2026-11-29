एक्ट्रेस शहनाज गिल इन दिनों अपने भाई राजबीर चीमा की शादी के जश्न में डूबी हुई हैं. शादी से पहले हो रही रस्मों और फंक्शन में शहनाज जमकर मस्ती करती नजर आ रही हैं. कभी वह दोस्तों के साथ डांस फ्लोर पर धमाल मचा रही हैं, तो कभी हल्दी के फंक्शन में अपने ट्रेडिशनल लुक से जलवा बिखेर रही हैं.

एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जश्न के कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें उनका एक डांस वीडियो खास चर्चा में है, जिसमें वह डांस करते हुए लड़खड़ा जाती हैं. हालांकि, इसके बाद भी उनका मस्ती भरा अंदाज जारी रहता है.

ब्लैक शरारा पहनकर डांस फ्लोर पर मचाया धमाल

शहनाज ने हाल ही में वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह ब्लैक इंडो-वेस्टर्न जैकेट और शरारा सेट में नजर आ रही हैं. इस आउटफिट में एक्ट्रेस बेहद स्टाइलिश लग रही हैं. वीडियो में वह दिलजीत दोसांझ के गाने 'जे तू नाची ना मेरे नाल गोरिए, नी लहंगे ते शराब डोल दूं' पर दोस्तों संग डांस करती दिखाई देती हैं. कभी वह गाने के साथ लिप-सिंक करती हैं, तो कभी अपने डांस मूव्स से माहौल बनाती नजर आती हैं. वह भाई की शादी के जश्न का हर पल खुलकर एंजॉय कर रही हैं.

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'किथे रह गया' पर दोस्तों संग बनाई रील

शहनाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह नीति मोहन और अभिजीत वाघानी के गाने 'किथे रह गया' पर दोस्तों के साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं.

वीडियो की शुरुआत गाने की लाइन 'दिल मेरा सैंटी है, तू दिल ना मेरा तोड़ना' से होती है. इस दौरान शहनाज गाने के बोलों पर शानदार एक्सप्रेशन देती हैं और दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती हैं. इसी बीच डांस करते हुए अचानक उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह थोड़ा लड़खड़ा जाती हैं.

हालांकि, शहनाज तुरंत खुद को संभाल लेती हैं और बिना रुके दोबारा डांस करने लगती हैं. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'मैं बच गई'. उनका यह मजेदार अंदाज देखकर फैंस भी वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

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हल्दी में पीले सूट में दिखा शहनाज का खूबसूरत अंदाज

डांस और मस्ती के बीच शहनाज का हल्दी लुक भी खूब पसंद किया जा रहा है. इस फंक्शन के लिए उन्होंने पीले रंग का खूबसूरत सूट पहना, जिस पर गोल्डन एंब्रॉयडरी की गई है. इसके साथ हाथों में हरे रंग की चूड़ियां उनके लुक को और भी खास बना रही हैं. शहनाज ने इस आउटफिट में अपनी सोलो तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें वह कैमरे के सामने अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं.

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शहनाज ने हल्दी समारोह की कुछ और झलकियां भी फैंस के साथ साझा की हैं. इन तस्वीरों में वह अपने भाई राजबीर चीमा, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नजर आ रही हैं. कहीं वह परिवार के साथ खुशी के पल बिताती दिखती हैं, तो कहीं दोस्तों के साथ मस्ती करती नजर आती हैं.