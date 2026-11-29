मशहूर कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर अपनी शानदार मिमिक्री से अक्सर दर्शकों को हैरान कर देते हैं. शाहरुख खान से लेकर सलमान खान और आमिर खान तक, वो कई सितारों की मिमिक्री कर चुके हैं. अब 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के लेटेस्ट एपिसोड में सुनील ने एक बार फिर अपने अंदाज से सबको चौंका दिया.

इस बार उन्होंने एक्टर पीयूष मिश्रा की मिमिक्री की, जिसे देखकर शो के गेस्ट मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा के साथ दर्शक भी हैरान रह गए. इतना ही नहीं, उनकी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला.

सुनील ग्रोवर ने की पीयूष मिश्रा की मिमिक्री

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के लेटेस्ट एपिसोड में एक्टर आशुतोष राणा और मनोज बाजपेयी बतौर गेस्ट पहुंचे थे. शो के एक सेगमेंट में सुनील ग्रोवर दिग्गज एक्टर पीयूष मिश्रा के लुक में नजर आए. उन्होंने सोफे पर बैठकर पीयूष मिश्रा के अंदाज में उनकी नकल उतारी और उनकी खास आवाज में पानी मांगा. सुनील का ये अंदाज देखकर मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा भी हैरान रह गए. वहीं, अर्चना पूरन सिंह और वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया.

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पीयूष मिश्रा के अंदाज में पैपराजी पर कसा तंज

इसके बाद सुनील ने पीयूष मिश्रा के बात करने के अंदाज की भी नकल की. उन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को लेकर शिकायत करने से लेकर पैपराजी पर तंज कसने तक, हर बात को पीयूष मिश्रा के अंदाज में पेश किया. वो एक्टर्स की पीछे से तस्वीरें खींचने वाले पैपराजी पर भी मजेदार कमेंट करते नजर आए. सुनील की इस परफॉर्मेंस को देखकर मनोज बाजपेयी भी उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा, 'क्या बात है.'

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हारमोनियम बजाकर गाना भी गाने लगे सुनील ग्रोवर

सुनील ग्रोवर ने अपनी मिमिक्री को और मजेदार बनाते हुए हारमोनियम भी बजाया और पीयूष मिश्रा की तरह गाना गाने लगे. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बैग में रखी चीजों के बारे में बताते हुए भी उसे गाने का रूप दे दिया. उनका ये अंदाज देखकर शो में मौजूद हर कोई हंसने लगा. परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं और उन्हें 'जीनियस' कहा.

सुनील ग्रोवर की इस परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.