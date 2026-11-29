फवाद खान और माहिरा खान का पाकिस्तानी शो 'जो बचे हैं संग समेट लो' इन दिनों काफी चर्चा में हैं. ये इंडिया में काफी विवादों में बना हुआ है, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स भी विवादों में आ गया है. AICWA ने नेटफ्लिक्स को हिदायत दी थी कि अगर नेटफ्लिक्स इसे रिलीज करता है तो ऑल इंडिया सिनेमा वर्कर्स एसोसिएशन (AIWCA) इसका विरोध करेगा.

हालांकि, आज तक में सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की 2025 की एडवाइजरी और फिल्म संगठनों के कड़े विरोध के बीच नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तानी शो 'जो बचे हैं संग समेट लो' के रिलीज पर भारत में ब्रेक भी लगा दिया है.

इंडियन सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं होगी उपलब्ध

पाकिस्तानी शो 'जो बचे हैं संग समेट लो' के इंडिया में लगे ब्रेक को लेकर करीबी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ये सीरीज भारतीय सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगी. साथ ही ये नेटफ्लिक्स की अपकमिंग स्लेट में भी नहीं दिखाया जा रहा है. इसके साथ ही बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की टीम संबंधित अधिकारियों के संपर्क में भी है. कहा जा रहा है कि ये कदम सरकार की 2025 की एडवाइजरी के मद्देनजर उठाया गया है. माना जा रहा है कि ये फैसला भारत और पाकिस्तान की मौजूदा तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए लिया गया है.

ट्रेलर रिलीज के बाद बढ़ा विरोध

अगर बात की जाए पाकिस्तानी शो 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर विवाद कब शुरू हुआ तो 24 नवंबर को सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसके बाद भारत में इसे लेकर विवाद गहरा गया. फिल्म संगठनों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने भी इसका विरोध किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की अपील की थी.

शो 'जो बचे हैं संग समेट लो' 4 दिसंबर, 2026 को स्ट्रीम होने वाला था. इसे लेकर AICWA की ओर से कहा गया था कि अगर इस सीरीज को नेटफ्लिक्स भारत में रिलीज करता है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से नेटफ्लिक्स के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे.

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने की थी ये डिमांड

- भारत में इस सीरीज को रिलीज न किया जाए और इसके प्रचार को तुरंत रोका जाए.

- सरकार की सलाह (एडवाइजरी) न मानने के कारण नेटफ्लिक्स इंडिया पर प्रतिबंध लगाया जाए.

- नेटफ्लिक्स इंडिया के CEO और इसके लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए.

- भारत में पाकिस्तानी कंटेंट के सभी स्रोतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, जिसमें पाकिस्तानी हस्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल शामिल हैं. साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

इसके साथ ही फिल्म बॉडी ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ये भी अपील की है कि वो अपना कंटेंट नेटफ्लिक्स को न दें. भारत में नेटफ्लिक्स का बहिष्कार करें. अगर ये पाकिस्तानी शो की स्ट्रीमिंग करता है तो.

2025 की सरकार की एडवाइजरी

वहीं, अगर बात की जाए 2025 की सरकार की एडवाइजरी के बारे में तो संगठनों का ये विरोध 8 मई, 2025 को जारी सरकारी एडवाइजरी से जुड़ा है. ये पहलगाम आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बाद सामने आई थी. उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तानी कॉन्टेंट पर इंडिया में बैन लगा दिया था. साथ ही भारतीय सरकार ने पाक के कलाकारों पर भी इंडिया में काम करने से रोक लगा दिया था.

बहरहाल, अगर 'जो बचे हैं संग समेट लो' के बारे में बात की जाए तो ये पाकिस्तानी लेखिका फरहत इश्तियाक के चर्चित उर्दू उपन्यास पर आधारित है. ये नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी ऑरिजनल सीरीज है.