अगर आप वीकेंड पर घर बैठे कोई अच्छी फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इस लिस्ट में सस्पेंस, क्राइम, हॉरर, रोमांस, कॉमेडी और साइंस फिक्शन जैसी अलग-अलग जॉनर की फिल्में शामिल हैं. इनमें कुछ ऐसी कहानियां हैं, जो आपको आखिरी मिनट तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटाने देंगी, तो कुछ फिल्में इमोशनल कर देंगी.

'इनसेप्शन'

क्रिस्टोफर नोलन के निर्देशन में बनी 'इनसेप्शन' एक शानदार साइकोलॉजिकल साइंस फिक्शन थ्रिलर है. फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने डॉम कॉब का किरदार निभाया है, जो लोगों के सपनों में जाकर उनके राज चुराने का काम करता है. एक दिन उसे ऐसा ऑफर मिलता है, जिससे उसकी पुरानी जिंदगी बदल सकती है.

लेकिन इस बार उसे किसी के दिमाग से जानकारी चुरानी नहीं, बल्कि वहां एक नया विचार डालना है. इसके लिए वो अपनी टीम के साथ सपनों की कई परतों में उतरता है.

'द शॉशैंक रिडेम्पशन'

'द शॉशैंक रिडेम्पशन' एक ऐसी फिल्म है, जो दोस्ती और उम्मीद की ताकत दिखाती है. फ्रैंक डाराबॉन्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में टिम रॉबिंस ने एंडी डुफ्रेस्ने का किरदार निभाया है.

एंडी एक बैंककर्मी है, जिसे ऐसे जुर्म के लिए उम्रकैद की सजा मिलती है, जो उसने किया ही नहीं होता. जेल में उसकी मुलाकात रेड (मॉर्गन फ्रीमैन) से होती है और धीरे-धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है. ये फिल्म आपको आखिर तक बांधे रखती है.

'द सोशल नेटवर्क'

क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक की शुरुआत कैसे हुई थी? 'द सोशल नेटवर्क' इसी कहानी को पर्दे पर दिखाती है. डेविड फिंचर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जेसी आइजनबर्ग ने मार्क जुकरबर्ग का किरदार निभाया है. कहानी फेसबुक के बनने, तेजी से लोकप्रिय होने और इसके बाद शुरू हुए विवादों के इर्द-गिर्द घूमती है.

फिल्म में टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती, रिश्तों और महत्वाकांक्षा की कहानी भी देखने को मिलती है. इसकी तेज रफ्तार कहानी और दमदार डायलॉग्स इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाते हैं.

'मेमेंटो'

अगर आपको दिमाग घुमा देने वाली फिल्में पसंद हैं, तो क्रिस्टोफर नोलन की 'मेमेंटो' जरूर देखनी चाहिए. इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में गाइ पियर्स ने लियोनार्ड नाम के शख्स का किरदार निभाया है, जिसे कुछ समय पहले की बातें याद नहीं रहतीं.

वो अपनी पत्नी के कातिल को ढूंढना चाहता है, लेकिन याददाश्त की परेशानी उसके रास्ते में बड़ी मुश्किल बन जाती है. फिल्म की खास बात इसकी कहानी कहने का तरीका है. इसमें घटनाएं उल्टे क्रम में दिखाई जाती हैं, जिससे दर्शक भी लियोनार्ड की तरह हर बात को समझने की कोशिश करते रहते हैं.

'तुम्बाड'

सोहम शाह की फिल्म 'तुम्बाड' भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है, जो हॉरर और पौराणिक कहानी को एक अलग अंदाज में पेश करती है. राही अनिल बर्वे और आनंद गांधी की इस फिल्म की कहानी विनायक राव के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक छिपे हुए खजाने की तलाश है.

लेकिन इस खजाने का संबंध एक शापित देवता से है. जैसे-जैसे विनायक खजाने के करीब पहुंचता है, उसकी लालच और मुश्किलें बढ़ती जाती हैं. फिल्म का डरावना माहौल, शानदार सिनेमैटोग्राफी और सोहम शाह की एक्टिंग आपको कहानी से जोड़े रखती है.

'दृश्यम'

अजय देवगन की 'दृश्यम' एक ऐसी क्राइम थ्रिलर है, जिसकी कहानी आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी. फिल्म में अजय देवगन ने विजय सालगांवकर का किरदार निभाया है, जो एक साधारण केबल ऑपरेटर है. उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक अनहोनी उसके परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल देती है.

इसके बाद विजय अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसी चाल चलता है, जिसमें पुलिस भी उलझकर रह जाती है. तब्बू ने फिल्म में पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है. फिल्म के ट्विस्ट और सस्पेंस इसे खास बनाते हैं.

'द हैंगओवर'

अगर आप कुछ हल्का-फुल्का और मजेदार देखना चाहते हैं, तो 'द हैंगओवर' आपके लिए अच्छी फिल्म है. इसकी कहानी तीन दोस्तों फिल, स्टू और एलन की है, जो अपने दोस्त डग की बैचलर पार्टी मनाने लास वेगास जाते हैं. अगली सुबह जब तीनों की आंख खुलती है, तो होटल का कमरा पूरी तरह बिखरा होता है और उन्हें पिछली रात की कोई बात याद नहीं रहती.

सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि दूल्हा डग गायब है और शादी में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं. इसके बाद तीनों दोस्त डग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं. फिल्म में एक के बाद एक ऐसे मजेदार सीन आते हैं, जो आपको खूब हंसाएंगे.

'पैडमैन'

अक्षय कुमार की 'पैडमैन' एक ऐसी फिल्म है, जो मनोरंजन के साथ एक जरूरी मुद्दे पर भी बात करती है. आर. बाल्की के निर्देशन में बनी यह फिल्म अरुणाचलम मुरुगनंतम की असल जिंदगी से प्रेरित है. कहानी लक्ष्मीकांत चौहान की है, जो अपनी पत्नी के लिए सस्ते और साफ-सुथरे सैनिटरी पैड बनाने की कोशिश करता है.

इस काम के लिए उसे समाज के विरोध और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. लेकिन वह हार नहीं मानता और कम कीमत में सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन तैयार करने में जुटा रहता है. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ राधिका आप्टे और सोनम कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं.