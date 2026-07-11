नेटफ्लिक्स का चर्चित रियलिटी शो 'लॉक अप 2' इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है. हाल ही में शो में डबल एविक्शन हुआ, जिसमें सुनीता आहूजा और रियाज अली का सफर खत्म हो गया. शो से बाहर आने के बाद गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. ABP न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जर्नी के साथ-साथ शो के अंदर के माहौल और कंटेस्टेंट्स को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए.

सुनीता आहूजा को लेने पहुंचे गोविंदा

वहीं, सुनीता आहूजा को लेने खुद बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा पहुंचे. हाल ही में वो शो के एक एपिसोड में नजर आए. इस दौरान गोविंदा ने शो के होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान के साथ हंसी-मजाक किया और अपने मजाकिया अंदाज से माहौल को खुशनुमा बना दिया.

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सुनीता आहूजा ने गोविंदा को कहा धन्यवाद

एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने सबसे पहले गोविंदा को थैंक्यू कहा. उन्होंने कहा, 'थैंक्यू सो मच चीची (गोविंदा) कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा और आप मुझे शो से लेने के लिए आए. मुझे बहुत अच्छा लगा.'

जब रिपोर्टर ने उनके वायरल हुए 'गोली वाले बयान' का जिक्र किया, तो उन्होंने हंसते हुए मजेदार किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया, 'गोविंदा चार गोलियां लेकर आए और बोले कि बहुत दिन से मुझे सीने में गोली मारना था, इसलिए मैं गोली लेकर आया. तो मैंने उनसे बस यही पूछा कि चीची तुम सिर्फ गोली क्यों लाए, बंदूक लाते तो मैं तुम्हें मारती.'

आकांक्षा चमोला-श्रेया कालरा के झगड़ों पर बोलीं- मेरा डायबिटीज बढ़ रहा था

'लॉक अप 2' में हुए गाली-गलौज और झगड़ों पर बात करते हुए सुनीता आहूजा ने कहा कि आकांक्षा चौधरी, श्रेया कालरा और आकांक्षा चमोला जैसी कंटेस्टेंट्स का अपना एक अलग गेम प्लान था. उन्होंने कहा, 'ये लोग पहले भी रियलिटी शोज कर चुके हैं. इनकी बाहर से ही कोई लड़ाई चल रही थी किसी पॉडकास्ट को लेकर ऐसा मैंने सुना.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं किसी के झगड़े में नहीं पड़ती थी. मैं और राम कपूर अक्सर अक्सर सोफे पर बैठकर शांति से इन झगड़ों को तमाशे की तरह देखते थे. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, 'उनका झगड़ा रोज सुन-सुनकर मेरा डायबिटीज और बढ़ रहा था. मेरे घर में ऐसा माहौल कभी नहीं रहा. वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो मैं उन्हें समझाऊं, दोनों एडल्ट और समझदार हैं.'

माधुरी को बताया 'थाली का बैंगन'

घर की एक और सदस्य माधुरी के गेम पर बयान देते सुनीता ने कहा, 'माधुरी जी तो बैंगन जैसी थीं, कभी इधर तो कभी उधर. मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या गेम खेल रही थीं. मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर सकती.'

राम कपूर को बताया अपना 'बेस्ट बडी'

इस इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने टीवी एक्टर राम कपूर की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'राम कपूर शो के अंदर मेरे 'बेस्ट बडी' बन गए हैं. हालांकि, मैं उनसे जिंदगी में पहली बार मिली थी, पहले सिर्फ उनके सीरियल्स देखती थी और वो मुझे पसंद थे. हम दोनों अंदर इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि अब हम बाहर मिलकर पार्टी करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'

'जो नफरत करेगा, उसकी जान भी ले सकती हूं'

फैंस के प्यार और हेटर्स को लेकर सुनीता ने अपने सिग्नेचर अंदाज में एक बेहद ही कड़क और बेबाक बयान दिया. उन्होंने कहा, 'जो मुझे प्यार करता है, मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूं और जो मुझसे नफरत करता है, मैं उसकी जान ले भी सकती हूं.' जब उनसे पूछा गया कि शो कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा कि जो मेहनत करेगा और जो असल में डिजर्व करता है, ट्रॉफी उसी को मिलनी चाहिए.

सुनीता आहूजा ने फैंस को कहा शुक्रिया

इंटरव्यू के आखिर में सुनीता ने अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, 'ABP न्यूज के दर्शकों और मेरे फैंस को थैंक्यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए. मैं जैसी हूं, वैसी ही हूं. मेरे चेहरे पर कोई नकाब नहीं है. आप लोग दुआ कीजिए कि मैं नेटफ्लिक्स और अन्य बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ और भी बहुत सारा काम करूं और आपको एंटरटेन करती रहूं. लव यू गाइस.'

परेशान हो गई थीं सुनीता आहूजा

सुनीता आहूजा शो के अंदर के हालातों और रहन-सहन के तरीकों से काफी नाखुश थीं. उन्होंने खुद शो के होस्ट रितेश देशमुख और बाकी कंटेस्टेंट्स से अपील की थी कि उन्हें एलिमिनेशन के लिए 'रिस्क' (नॉमिनेट) पर रखा जाए ताकि वह अपने घर वापस जा सकें. अपने इमोशनल ब्रेकडाउन के दौरान सुनीता आहूजा ने ये भी कबूल किया कि उनके पति गोविंदा ने उन्हें इस शो में आने से मना किया था.

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