बचपन में मामा ने शिवांगी जोशी के साथ किया था गलत काम, कई दिनों तक घर में रही कैद

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' इन दिनों इमोशनल नजर आ रहा है. शो के कंटेस्टेंट्स अपने सीक्रेट रिवील कर रहे है और अपने बुरी यादों को लोगों के सामने रख रहे हैं. इसी बीच टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने शो में अपने बचपन को लेकर दर्दनाक खुलासा किया, जिसे सुनने के बाद सभी हैरान हो गए. उन्होंने बताया कि उनके मामा ने उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की.

मामा ने किया किस

शिवांगी ने अपने बचपन को याद करते हुए कहा, ''मेरी मम्मी के मुंहबोले भाई थे. अचानक से मुझे पास बुलाकर वो पकड़ने लगे और कहा कि जैसे आपको मम्मा फोरहेड पर किस करती है, ऐसे आपको शूटिंग में भी करेंगे. उन्होंने मुझे करके दिखाया और पकड़ लिया. फिर जब उन्होंने गाल पर किस किया, मुझे बहुत अजीब लगने लगा. फिर लिप्स पर उन्होंने किस कर लिया, तो मैंने कहा, मामाजी गंदा लग रहा है मत करो. उन्हें पीछे करने में मेरा हाथ उनके मुंह पर लग गया और उन्होंने मुझे जमीन पर फेंका.'

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कई दिनों तक घर में रही कैद

उन्होंने आगे कहा, 'अच्छी बात है कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे मम्मी पापा टाइम पर आ गए थे और उन्हें बहुत मारा, फिर घर से निकाल दिया. लेकिन मुझे पता है कि उसके बाद कितने दिन तक मैं घर से बाहर और स्कूल नहीं जा पाई. मेरे मम्मी पापा मुझे अकेला नहीं छोड़ पाए. ये सारी चीजें बहुत देखी है, इसीलिए मेरे मां-बाप, स्पेशली मेरी मम्मी मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है. जब कोई मेरे बारे में खराब बोलता है, तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मा सुनेंगी, तो उनपर क्या बीतेगी और उनको क्या लगेगा.'

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शो में होगी घरवालों की एंट्री

बता दें कि शो के इस इमोशनल एपिसोड ने दर्शकों को भी भावुक कर दिया हैं और सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स वायरल हो रही है. वहीं अपूर्वा माखीजा शो से बाहर आ चुकी है क्योंकि वो गेम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इनफॉर्मर बनकर कुछ दिनों के लिए आई थी. इसके अलावा शो के आने वाले एपिसोड में इनमेट्स के घरवाले शो में एक साथ आ रहे हैं, जिसके प्रोमो ने पहले ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी हैं.

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