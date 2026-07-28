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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLock Upp 2: 'मैं अनाथ हूं, मुझे घर से निकाल दिया गया', शिल्पा शिंदे का दर्दभरा खुलासा

Lock Upp 2: 'मैं अनाथ हूं, मुझे घर से निकाल दिया गया', शिल्पा शिंदे का दर्दभरा खुलासा

शिल्प शिंदे ने हाल ही में रिललिटी शो 'लॉकअप 2' में एक चौकाने वाला किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि उनकी मां और भाई से उनका कोई रिश्ता नहीं हैं. उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया गया था.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Jul 2026 02:30 PM (IST)
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टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्प शिंदे इन दिनों रिललिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रही हैं. शो के हर एपिसोड में उनके किसी न किसी से  झगड़े देखने को मिल रहे हैं. वहीं हालिया एपिसोड में शिल्पा काफी इमोशनल नजर आई. उन्होंने खुलासा किया कि उनकी मां और भाई से उनका कोई रिश्ता नहीं हैं. 

शिल्पा शिंदे का छलका दर्द
'लॉकअप 2' के हालिया एपिसोड में शिल्पा शिंदे को अपना एक सीक्रेट रिवील करने को कहा गया. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक किस्सा याद किया. कहा, 'लोग फैमिली-फैमिली बोलते हैं. लोगों के पास फैमिली नहीं होती और मेरे पास फैमिली होकर भी मैं अनाथ हूं.'

एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं कोई सिम्पैथी पाने की कोशिश नहीं कर रही हूं. जैसे मैनें बहुत बार बात की है कि मैं शेल्टर हाउस में रहती हूं और करजत मेरा दूसरा घर था लेकिन अब वो मेरा पहला घर है. क्योंकि मैं मुंबई छोड़ दी है.' 

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'भाई ने घर ने निकाल दिया'
शिल्पा ने कहा, 'तीन साल हो गए. मेरे कंधे की सर्जरी हुई थी और मेरा भाई भाभी से इनफ्लुएंस हुआ और मेरी मां मेरे भाई से इनफ्लुएंस थी. मेरी सर्जरी के पांचवे दिन मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया. अब आप पूछेंगे कि क्या वे इतने बुरे हैं कि घर से ही निकाल दिया?'

उन्होंने आगे कहा, 'सिचुएशन ही ऐसे बना गई कि मुझे निकलना पड़ा क्योंकि मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है. मैंने रात को 11 बजे घर छोड़ा था. मेरी मां ने मुझे नहीं रोका क्योंकि वो पूरी तरह से मेरे भाई की बातों में आ आ गई थी.'

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मां से फोन पर होती है बात
उन्होंने आगे रोते हुए  कहा, 'मैं मेरी घर की डोर मैट हूं. मैं मुंबई आती हूं. तो मैं होटल में रहती हूं. मैं अब इन लोगों से कभी बात नहीं करूंगी. मेरा कोई रिश्ता नहीं है. उन्होंने बताया कि वो काफी समय से अपनी मां से नहीं मिली हैं. हालांकि वो उनसे मिलना चाहती हैं, लेकिन उनकी मां भाई की बातों में हैं और उनसे सिर्फ फोन पर बात करती हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Jul 2026 02:30 PM (IST)
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