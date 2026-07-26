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'लॉक अप 2' में कौन है सबसे अमीर? राम कपूर से शिल्पा शिंदे तक जानिए सभी की नेटवर्थ
'लॉक अप 2' के में टीवी इंडस्ट्री के कई पॉपलुर सितारे नजर आ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा अमीर कौन है. चलिए जानते हैं एक्टर्स की नेटवर्थ.
'लॉक अप 2' के हर एपिसोड में कंटेस्टेंट धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. शो में टीवी इंडस्ट्री के कई पॉपलुर सितारे नजर आ रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन कंटेस्टेंट्स में सबसे ज्यादा अमीर कौन है.
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Published at : 26 Jul 2026 01:49 PM (IST)
Tags :Shilpa Shinde Ram Kapoor Lock Upp 2
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion