'लॉक अप 2' में कौन है सबसे अमीर? राम कपूर से शिल्पा शिंदे तक जानिए सभी की नेटवर्थ

आकांक्षा चमोला की नेटवर्थ को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अनुमानित नेटवर्थ 2 से 3 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है.