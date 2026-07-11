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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 Box Office Collection: 'धमाल 4' ने की छप्परफाड़ कमाई, पहले दिन बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड्स, जानें वर्ल्डवाइड कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection: 'धमाल 4' ने की छप्परफाड़ कमाई, पहले दिन बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड्स, जानें वर्ल्डवाइड कलेक्शन

Dhamaal 4 BO Collection: अजय देवगन की कॉमेडी ड्रामा 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धुआंधार कमाई की है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर बड़े रिकॉर्ड्स बना दिए हैं. चलिए बताते हैं इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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Dhamaal 4 Worldwide Box Office Collection: अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज होते ही छा गई है. फिल्म की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसे क्रिटिक्स की ओर से भी शानदार रिस्पांस मिला है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और छप्परफाड़ कमाई के साथ ही इसने 3 बड़े रिकॉर्ड्स भी बना दिए हैं. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'धमाल 4' ने ओपनिंग डे पर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

अजय देवगन, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और अरशद वारसी स्टारर फिल्म 'धमाल 4' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. फिल्म ने डबल डिजिट में कमाई की है. इसने दुनियाभर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 15.50 करोड़ नेट कलेक्शन किया है.

वहीं, कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 18.29 करोड़ का रहा. सैकनिल्क के अनुसार, इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 21.50 करोड़ का बिजनेस किया है.

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यह भी पढ़ें: 'धमाल 4' ने 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' और 'अल्फा' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में

'धमाल 4' ने 'कॉकटेल 2' को पछाड़ा

'धमाल 4' ने शानदार कमाई के साथ ही पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर तीन बड़े रिकॉर्ड्स भी बना दिए, जिसमें से पहला रिकॉर्ड ये रहा कि इसने 'कॉकटेल 2' (14.10 करोड़) को पछाड़ दिया और इस साल 2026 की टॉप 5 बिगेस्ट ओपनर की लिस्ट में भी शामिल हो गई है. देखिए 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ओपर...

1. धुरंधर 2- 145 करोड़
2. बॉर्डर 2- 32.1 करोड़
3. वेलकम टू द जंगल- 19.40 करोड़
4. भूत बंगला- 18.31 करोड़
5. धमाल 4- 15.50 करोड़
6. कॉकटेल 2- 14.10 करोड़
7. अल्फा- 9.50 करोड़
8. ओ रोमियो- 9.01 करोड़
9. है जवानी तो इश्क होना है- 8.65 करोड़
10. इक्कीस- 7.28 करोड़

यह भी पढ़ें: 'इक्का' और 'धमाल 4' हैं फुल पैसा वसूल, लेकिन इन 4 शोज पर अपना कीमती समय बर्बाद न करें

अजय देवगन की 6वीं बड़ी ओपनर बनी 'धमाल 4'

अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' उनके करियर की बतौर लीड एक्टर 6वीं हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है. इसने 'दृश्यम 2' जैसी फिल्म की पहले दिन की कमाई को पछाड़ दिया है. देखिए टॉप 10 की लिस्ट...

1. सिंघम अगेन- 43.7 करोड़
2. सिंघम रिटर्न्स- 32.09 करोड़
3. गोलमाल अगेन- 30.14 करोड़
4. रेड 2- 19.71 करोड़
5. टोटल धमाल- 16.5 करोड़
6. धमाल  4- 15.50 करोड़
7. दृश्यम 2- 15.38 करोड़
8. शैतान- 15.21 करोड़
9. तान्हाजी द अनसंग वॉरियर- 15.1 करोड़
10. बादशाहो- 12.03 करोड़

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कोविड-19 के बाद तीसरी हाईएस्ट ओपनर बनी 'धमाल 4'

'धमाल 4' अजय देवगन की कोविड 19 के बाद की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन चुकी है. फिल्म ने इस लिस्ट में शामिल होने के लिए 'दृश्यम 2' और 'शैतान' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. देखिए टॉप 5 की लिस्ट...
1. सिंघम अगेन- 43.70 करोड़
2. रेड 2- 19.71 करोड़
3. धमाल 4- 15.50 करोड़
4. दृश्यम 2- 15.38 करोड़
5. शैतान- 15.21 करोड़

'धमाल 4' के बारे में

बहरहाल, अगर 'धमाल 4' के बारे में बात की जाए तो ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो कि हिट फ्रेंचाइजी 'धमाल' का चौथा सीक्वल है. इसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, रवि किशन, संजीदा शेख, जावेद जाफरी और अन्य कलाकार लीड रोल में हैं. ये इस साल की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी. इसमें एक पुराने खजाने की खोजबीन की जबरदस्त कहानी देखने के लिए मिलती है. इस दौरान खूब कॉमेडी का तड़का लगता है. 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
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