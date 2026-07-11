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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाLenin Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु फिल्म 'लेनिन' ने गाड़े झंडे, 'मां इंति बंगारम' समेत 13 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड्स

Lenin Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु फिल्म 'लेनिन' ने गाड़े झंडे, 'मां इंति बंगारम' समेत 13 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड्स

Lenin Box office Collection Day 1: अखिल अक्किनेनी की तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म 'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है. फिल्म ने ओपनिंग डे के मौके 13 फिल्मों को पछाड़ दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Jul 2026 03:39 PM (IST)
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Lenin Box office Collection Day 1:  'धमाल 4' और 'वेलकम टू द जंगल' के इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में तेलुगु की एक्शन ड्रामा फिल्म 'लेनिन' बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई कर रही है. फिल्म को हिंदी में नहीं रिलीज किया गया है फिर भी इसने बेहतरीन कमाई की और ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. ऐसे में चलिए बताते हैं कि फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है और किन 13 फिल्मों के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है.

'लेनिन' का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अखिल अक्किनेनी की तेलुगु एक्शन फिल्म 'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की, जिसके साथ ही इसने कमाई के मामले में तेलुगु की 2026 की 13 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने बिना हिंदी में रिलीज हुए पहले दिन 5.90 करोड़ का बिजनेस किया, जिस पर 50% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.

वहीं, ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड भी कमाल का प्रदर्शन किया है. अखिल की फिल्म ने ओपनिंग डे पर दुनियाभर में 16.7 करोड़ का बिजनेस किया है.

Lenin (2026) - IMDb

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'लेनिन' ने 13 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड

इसके साथ ही तेलुगु फिल्म 'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर 2026 की 13 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. देखिए लिस्ट...
1. नागा बंधम- 3.4 करोड़
2. राव बहादुर- 1.4 करोड़
3. मां इंति बंगारम- 5.35 करोड़
4. राकासा- 2.85 करोड़
5. बाइकर- 2.8 करोड़
6. मृत्युंजय- 1 करोड़
7. विष्णु विनायसम- 2 करोड़
8. हे बलवंत- 0.95 करोड़
9. कपल फ्रेंडली- 1.1 करोड़
10. अनागंगा ओके राजू- 5.5 करोड़
11. फंकी- 2.2 करोड़
12. नारी नारी नदुमा मुरारी- 0.7 करोड़
13. भारत महासायुलकु विंग्यपति- 2.6 करोड़

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2026 की 6वीं बिगेस्ट तेलुगु ओपनर फिल्म बनी 'लेनिन'

यही नहीं, 'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और कमाल दिखाया और ये 2026 की तेलुगु की 6वीं बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है. देखिए टॉप 5 में किसका नाम...
1. पेद्दी- 69.5 करोड़
2. द राजा साब- 62.9 करोड़
3. माना शंकरा वरा प्रसाद गारु- 41.6 करोड़
4. उस्ताद भगत सिंह- 34.75 करोड़
5. डकैत- 6.5 करोड़

'लेनिन' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'लेनिन' के बारे में बात की जाए तो ये तेलुगु की एक एक्शन ड्रामा फिल्म है. फिल्म का निर्देशन मुरली किशोर अब्बुरु ने किया है. इसमें प्यार, विश्वासघात और बदले की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है. अखिल के साथ फिल्म में एक्ट्रेस भाग्यश्री बोरसे लीड रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 03:34 PM (IST)
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