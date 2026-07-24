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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीक्या पति गौरव खन्ना से बढ़कर है आकांक्षा चमोला का कुत्ता? 'लॉक अप 2' में दिया बड़ा बयान

क्या पति गौरव खन्ना से बढ़कर है आकांक्षा चमोला का कुत्ता? 'लॉक अप 2' में दिया बड़ा बयान

Lock Up 2: 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना को लेकर एक बयान दिया, जो चर्चा का विषय बन गया हैं. गौरव के शो में आने से वो खुश नहीं है और उनका कहना है कि मेरा कुत्ता ही आता, तो अच्छा रहता.

Written By : कलीम सलमानी  | Updated at : 24 Jul 2026 04:12 PM (IST)
Lock Up 2: 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना को लेकर एक बयान दिया, जो चर्चा का विषय बन गया हैं. गौरव के शो में आने से वो खुश नहीं है और उनका कहना है कि मेरा कुत्ता ही आता, तो अच्छा रहता.

नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहा हैं. अपूर्वा माखीजा की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद इनमेट्स के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही हैं. इसी बीच आकांक्षा चमोला ने अपने रिश्ते और पति और एक्टर गौरव खन्ना के बारे में ऐसा बयान दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया हैं. अब उनका वीडियो चर्चा में है और फैंस उनकी आलोचना कर रहे हैं.

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शो में जब श्रेया कालरा, शिल्पा और आकांक्षा चमोला से कहती है कि इसका भी आ गया, तुम्हारा भी आ गया. मुझे भी थोड़ी देर के लिए मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए. तब आकांक्षा कहती है, 'मेरा तो एक्स था, हंस तो रहा है.'
शो में जब श्रेया कालरा, शिल्पा और आकांक्षा चमोला से कहती है कि इसका भी आ गया, तुम्हारा भी आ गया. मुझे भी थोड़ी देर के लिए मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए. तब आकांक्षा कहती है, 'मेरा तो एक्स था, हंस तो रहा है.'
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आकांक्षा ने आगे कहा, 'वरुण कह रहा था, तेरा फैमिली कहां आया, स्ट्रेंजर आया. अगर फैमिली में से कोई आता तो अच्छा रहता.' तब श्रेया उनसे पूछती हैं क्यों?
आकांक्षा ने आगे कहा, 'वरुण कह रहा था, तेरा फैमिली कहां आया, स्ट्रेंजर आया. अगर फैमिली में से कोई आता तो अच्छा रहता.' तब श्रेया उनसे पूछती हैं क्यों?
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तब वो कहती है, 'मैं अपना कंफर्ट चाहती हूं. असल में वो मेरे लिए कम, उसके लिए ज्यादा है. अगर मेरे मम्मी या पापा आते, तो सही रहता या मेरा कुत्ता ही आ जाता.'
तब वो कहती है, 'मैं अपना कंफर्ट चाहती हूं. असल में वो मेरे लिए कम, उसके लिए ज्यादा है. अगर मेरे मम्मी या पापा आते, तो सही रहता या मेरा कुत्ता ही आ जाता.'
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गौरव के लिए आकांक्षा का ये बयान हर किसी को चौंका रहा है. साथ ही कमेंट में कई लोग उनकी आलोचना कर रहे है और गौरव के लिए अफसोस कर रहे हैं.
गौरव के लिए आकांक्षा का ये बयान हर किसी को चौंका रहा है. साथ ही कमेंट में कई लोग उनकी आलोचना कर रहे है और गौरव के लिए अफसोस कर रहे हैं.
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बता दें कि आकांक्षा चमोला नवंबर 2025 में 'बिग बॉस 19' के 'फैमिली वीक' के दौरान अपने पति गौरव खन्ना से मिलने घर के अंदर गई थीं.
बता दें कि आकांक्षा चमोला नवंबर 2025 में 'बिग बॉस 19' के 'फैमिली वीक' के दौरान अपने पति गौरव खन्ना से मिलने घर के अंदर गई थीं.
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उस समय दोनों के बीच का प्यार और बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर काफी वायरल वायरल हुआ था. हालांकि 'लॉक अप 2' में एंट्री के बाद आकांक्षा ने खुलासा किया कि दोनों 1 साल से अलग रह रहे है.
उस समय दोनों के बीच का प्यार और बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर काफी वायरल वायरल हुआ था. हालांकि 'लॉक अप 2' में एंट्री के बाद आकांक्षा ने खुलासा किया कि दोनों 1 साल से अलग रह रहे है.
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इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों तलाक लेने वाले है. इसके बावजूद गौरव उनसे मिलने आए और उनका साथ दिया. लेकिन आकांक्षा की बातें दर्शकों को नहीं पसंद आई.
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों तलाक लेने वाले है. इसके बावजूद गौरव उनसे मिलने आए और उनका साथ दिया. लेकिन आकांक्षा की बातें दर्शकों को नहीं पसंद आई.
Published at : 24 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola Lock Up Season 2 Shreya Kalra

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