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क्या पति गौरव खन्ना से बढ़कर है आकांक्षा चमोला का कुत्ता? 'लॉक अप 2' में दिया बड़ा बयान
Lock Up 2: 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना को लेकर एक बयान दिया, जो चर्चा का विषय बन गया हैं. गौरव के शो में आने से वो खुश नहीं है और उनका कहना है कि मेरा कुत्ता ही आता, तो अच्छा रहता.
नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहा हैं. अपूर्वा माखीजा की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद इनमेट्स के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही हैं. इसी बीच आकांक्षा चमोला ने अपने रिश्ते और पति और एक्टर गौरव खन्ना के बारे में ऐसा बयान दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया हैं. अब उनका वीडियो चर्चा में है और फैंस उनकी आलोचना कर रहे हैं.
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Published at : 24 Jul 2026 03:54 PM (IST)
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कुमार सम्भव जैनNews Editor
Opinion