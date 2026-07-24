क्या पति गौरव खन्ना से बढ़कर है आकांक्षा चमोला का कुत्ता? 'लॉक अप 2' में दिया बड़ा बयान

शो में जब श्रेया कालरा, शिल्पा और आकांक्षा चमोला से कहती है कि इसका भी आ गया, तुम्हारा भी आ गया. मुझे भी थोड़ी देर के लिए मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए. तब आकांक्षा कहती है, 'मेरा तो एक्स था, हंस तो रहा है.'