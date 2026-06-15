इस एक्टर की पत्नी ने एक बेड पर सोने से कर दिया था इनकार, वजह जान होंगे हैरान

एक्टर अक्षय ओबेरॉय इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. शाहरूख खान की इस फिल्म को दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शाहरुख खान के साथ अक्षय ओबेरॉय का ये पहला प्रोजेक्ट है, वहीं डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ उनका दोबारा काम करने का मौका है. हाल ही में एक इंटरव्यू में अक्षय ओबेरॉय ने एक चौकाने वाल खुलासा किया है.

अक्षय ओबेरॉय ने हाल ही में HT संग बात करते हुए कई खुलासे किए. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के बारे में बात करते हुए अक्षय कहते हैं, 'वो मेरे पसंदीदा हैं. ममता आनंद (सिद्धार्थ की पत्नी, प्रोड्यूसर और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स की को-ओनर) और सिद्धार्थ आनंद इस इंडस्ट्री में मेरे लिए गार्जियन एंजल की तरह हैं. हमने साथ में 'फ्लैश' नाम का एक शो किया था. इसमें स्वरा भास्कर और मैंने काम किया था, और मैं उसमें विलेन बना था.और ये मेरे पसंदीदा किरदारों में से एक था.'

'पत्नी ने मेरे साथ बेड शेयर करने से इनकार कर दिया था '

वहीं, जब उनसे कहा गया कि शो बहुत दिलचस्प था लेकिन कभी-कभी उसे देखना मुश्किल होता था, तो अक्षय ने कहा, 'हा, मैं आपको बिल्कुल. इसे देखने के बाद मेरी पत्नी ने कई हफ़्तों तक मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने से मना कर दिया था. इसे देखना वाकई मुश्किल है. लेकिन ये बहुत अच्छा शो था. बहुत से लोगों ने इसे कभी नहीं देखा.

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अक्षय ओबेरॉय ने बताया कि इसके बाद मुझे 'फाइटर' ऑफर हुई लेकिन ये कैरेक्टर काफी अलग था. अक्षय ने आगे कहा, 'ये बहुत बढ़िया बात है कि उन्होंने मुझे 'किंग' में वापस लिया. शाहरुख खान साहब तो हमेशा से ही टॉप पर रहे हैं. बता दें फिल्म किंग को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और उनकी पत्नी ममता आनंद इसे प्रोड्यूज कर रही हैं.

अक्षय ओबेरॉय ने आगे कह, 'जैसे ही ममता का फ़ोन आया, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, उससे पहले ही मैंने पूछ लिया, 'मुझे कहां पहुंचना है?' मैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछता. मैं पैसे या रोल के बारे में बात नहीं करना चाहता. अगर वे मुझे बुलाएंगे, तो मैं ज़िंदगी भर उनके लिए मौजूद रहूंगा.'

'किंग' के बारे में

बता दें, फिल्म किंग की शूटिंग साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हो रही है. 'किंग' के अलावा, अक्षय की आने वाली फिल्मों में 'टॉक्सिक' भी शामिल है. इस फिल्म में रॉकिंग स्टार यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया भी हैं और ये फिल्म इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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