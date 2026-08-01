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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीशिवांगी जोशी से हर्षद चोपड़ा तक, मोलेस्टेशन का शिकार हो चुके 'लॉकअप' के ये कंटेस्टेंट्स

शिवांगी जोशी से हर्षद चोपड़ा तक, मोलेस्टेशन का शिकार हो चुके 'लॉकअप' के ये कंटेस्टेंट्स

रिएलिटी शो 'लॉक अप 2' में कई बड़े खुलासे होते हैं. सेलेब्स अपनी लाइफ से जुड़े अनकहे किस्से अक्सर शेयर करते हैं. ऐसे में आपको उन सेलेब्स के बारे में बता रहे हैं, जो मोलेस्टेशन का शिकार हुए.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: Rahul Yadav |  Updated at : 01 Aug 2026 10:16 PM (IST)
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कोई भी रियलिटी शो हो सेलेब्स अक्सर खुद से जुड़े कोई ना कोई किस्से और कहानियां शेयर करते रहते हैं, जिसके बाद वो काफी चर्चा में आ जाते हैं. ऐसे में 'लॉक अप 2' में भी हाल ही में राम कपूर ने अपनी लाइफ से जुड़ी बातें शेयर की थी और उन्होंने बताया था कि वो एक बार उनका यौन उत्पीड़न हो चुका है. लेकिन वो कोई पहले सेलेब्रिटी नहीं हैं, जिन्होंने 'लॉकअप' में ऐसा खुलासा किया है. शिवांगी जोशी समेत कई सेलेब्स भी मोलेस्टेशन का शिकार होने का किस्सा साझा कर चुके हैं. चलिए बताते हैं उनके बारे में.

शिवांगी जोशी

शिवांगी जोशी ने अपना एक सच बताया जिसके बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई. शुवांगी जोशी ने बताया कि जब वो छोटी थी तब  उनके घर में उनके मामा भी थे. जब घर में उनके माता पिता नहीं थी तब एक दिन उनके मामा ने शिवांगी जोशी को गाकट तरीके से छूने की कोशिश की जिसके बाद जब वो चिल्लाईं तब उनके पिता ने उनके मामा को बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया.

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श्रेया कालरा

श्रेया ने अपना एक सच बताते हुए खूब रोईं और उन्हें डर था की इस सच काँसुनने के बाद उनकी माँ को बहुत गहरा झटका लग सकता है. श्रेया ने बताया कि जब वो 13 साल की थीं तब जेएनके कजिन ने जेएनएन ग़लत तरह से छुआ था जिसके बारे में वो कभी नहीं बता पाईं थीं अकने घर में और अजा तक उनका ये सच कोई नहीं जानता. हालाकि कई सालों बाद वो अपने परिवार के साथ ना चाहते हुए भी उसकी शादी में भी गईं थीं.

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हर्षद चोपड़ा

हर्षद चोपड़ा भी मोलेस्टेशन का शिकार हो चुके हैं और लॉक अप शो में अपना एक और सच जब बताया तब सभी दंग रह गए क्यूंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हर्षद चोपड़ा भी मोलेस्टेशन का शिकार हो सकते हैं. हर्षद ने बताया कि जब वो 9 या 10 साल के थे तब उनके किसी करीबी रिश्तेदार ने हर्षद चोपड़ा को गकट तरीके से टच किया जिसके बाद अब तक वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए थे. हर्षद ने बताया कि यही वजह है की अब तक वो गे लोगों से डरते हैं.

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राम कपूर

राम कपूर ने सब से पहले अपना सच रिवील किया था कि वो जब बोर्डिंग स्कूल में थे, आठवीं क्लास में तब उनके एक दोस्त ने उन्हें मोलेस्ट किया जो दसवीं क्लास का स्टूडेंट था. हालाकि उसके बाद उस लड़के ने राम कपूर को सॉरी भी बोला था मगर ये बात वो कभी किसी को बता ना सके. राम कपूर का सच जब सामने आया तब रितेश और फराह ख़ान ने उन्हें सांत्वना दी.

शादी से पहले 'प्लेबॉय' थे राम कपूर, लॉक अप में किया खुलासा, बोले- बहुत अफेयर रहे - Lock Upp 2 Ram Kapoor playboy Before Marriage reveals uncountable affairs tmovg - AajTak

मोलेस्टेशन को लेकर हर किसी को सतर्क रहना चाहिए ख़ास कर उन परिवार को जिनके घर में बच्चे हों. अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और अच्छी बुरी आदतों से वाकिफ कराना चाहिए. हम सबको जागरूक रहना चाहिए ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटना को रोका जा सके.

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 10:14 PM (IST)
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