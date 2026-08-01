शिवांगी जोशी से हर्षद चोपड़ा तक, मोलेस्टेशन का शिकार हो चुके 'लॉकअप' के ये कंटेस्टेंट्स

कोई भी रियलिटी शो हो सेलेब्स अक्सर खुद से जुड़े कोई ना कोई किस्से और कहानियां शेयर करते रहते हैं, जिसके बाद वो काफी चर्चा में आ जाते हैं. ऐसे में 'लॉक अप 2' में भी हाल ही में राम कपूर ने अपनी लाइफ से जुड़ी बातें शेयर की थी और उन्होंने बताया था कि वो एक बार उनका यौन उत्पीड़न हो चुका है. लेकिन वो कोई पहले सेलेब्रिटी नहीं हैं, जिन्होंने 'लॉकअप' में ऐसा खुलासा किया है. शिवांगी जोशी समेत कई सेलेब्स भी मोलेस्टेशन का शिकार होने का किस्सा साझा कर चुके हैं. चलिए बताते हैं उनके बारे में.

शिवांगी जोशी

शिवांगी जोशी ने अपना एक सच बताया जिसके बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई. शुवांगी जोशी ने बताया कि जब वो छोटी थी तब उनके घर में उनके मामा भी थे. जब घर में उनके माता पिता नहीं थी तब एक दिन उनके मामा ने शिवांगी जोशी को गाकट तरीके से छूने की कोशिश की जिसके बाद जब वो चिल्लाईं तब उनके पिता ने उनके मामा को बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया.

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श्रेया कालरा

श्रेया ने अपना एक सच बताते हुए खूब रोईं और उन्हें डर था की इस सच काँसुनने के बाद उनकी माँ को बहुत गहरा झटका लग सकता है. श्रेया ने बताया कि जब वो 13 साल की थीं तब जेएनके कजिन ने जेएनएन ग़लत तरह से छुआ था जिसके बारे में वो कभी नहीं बता पाईं थीं अकने घर में और अजा तक उनका ये सच कोई नहीं जानता. हालाकि कई सालों बाद वो अपने परिवार के साथ ना चाहते हुए भी उसकी शादी में भी गईं थीं.

हर्षद चोपड़ा

हर्षद चोपड़ा भी मोलेस्टेशन का शिकार हो चुके हैं और लॉक अप शो में अपना एक और सच जब बताया तब सभी दंग रह गए क्यूंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हर्षद चोपड़ा भी मोलेस्टेशन का शिकार हो सकते हैं. हर्षद ने बताया कि जब वो 9 या 10 साल के थे तब उनके किसी करीबी रिश्तेदार ने हर्षद चोपड़ा को गकट तरीके से टच किया जिसके बाद अब तक वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए थे. हर्षद ने बताया कि यही वजह है की अब तक वो गे लोगों से डरते हैं.

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राम कपूर

राम कपूर ने सब से पहले अपना सच रिवील किया था कि वो जब बोर्डिंग स्कूल में थे, आठवीं क्लास में तब उनके एक दोस्त ने उन्हें मोलेस्ट किया जो दसवीं क्लास का स्टूडेंट था. हालाकि उसके बाद उस लड़के ने राम कपूर को सॉरी भी बोला था मगर ये बात वो कभी किसी को बता ना सके. राम कपूर का सच जब सामने आया तब रितेश और फराह ख़ान ने उन्हें सांत्वना दी.

मोलेस्टेशन को लेकर हर किसी को सतर्क रहना चाहिए ख़ास कर उन परिवार को जिनके घर में बच्चे हों. अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और अच्छी बुरी आदतों से वाकिफ कराना चाहिए. हम सबको जागरूक रहना चाहिए ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटना को रोका जा सके.