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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'बड़े अच्छे लगते हैं' के दैरान डिप्रेशन का शिकार हुए राम कपूर, बोले- सेट पर शराब पीता था

'बड़े अच्छे लगते हैं' के दैरान डिप्रेशन का शिकार हुए राम कपूर, बोले- सेट पर शराब पीता था

टीवी के पॉपुलर एक्टर राम कपूर ने रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में खुलासा कि शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' के दौरान वो डिप्रेशन में चले गए थे और वो सेट पर वो शराब भी पीते थे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 10:18 AM (IST)
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टीवी के पॉपुलर एक्टर राम कपूर इन दिनों रियलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रहे हैं. हाल ही में शो में राम कपूर ने एक चौकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि 'बड़े अच्छे लगते हैं' उनकी वजह से बंद हुआ. सेट पर वो शराब पीते थे.

'बड़े अच्छे लगते हैं' के दैरान डिप्रेशन का शिकार हुए राम कपूर
शो के हालिया एपिसोड में राम कपूर ने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बाताया, ''बड़े अच्छे लगते हैं' के दौरान मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे डिप्रेशन से गुजरा.' उन्होंने बताया कि मोटापे की वजह से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली और कुछ समय के लिए वो टीवी के सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाले स्टार बन गए. लेकिन इसी दौरान उनका वजन लगातार बढ़ता गया.डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला, तो 6  महीने के अंदर उनकी जान भी जा सकती है.

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उन्होंने बताया कि उनका ब्लड शुगर लेवल 400, 500 और 600 से भी ऊपर पहुंच गया था और उन्हें दिन में तीन बार इंसुलिन लेना पड़ता था. एक्टर ने कहा कि इस वजह से उन्हें डायबिटिक स्ट्रोक का भी खतरा था.

सेट पर पीने लगे थे शराब 
उन्होंने कहा, 'मैं बहुत बुरा इंसान बन गया था. मैं शूटिंग पर 6-6 घंटे लेट पहुंचता था. सेट पर शराब पीता था और लोगों से बहुत बुरे तरीके से बात करता था. मैं ऐसा इंसान बन गया था, जिसे याद करके आज भी मुझे शर्म आती है.'

राम कपूर ने ये भी माना कि 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो उनके बिहेवियर की वजह से बंद हुआ. एक्टर ने बताया कि उस मुश्किल दौर में उनके बच्चों ने ही उन्हें संभाला. उन्होंने कहा कि उनके बच्चे ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बने और उसी वजह से वो उस कठिन समय से बाहर निकल पाए. 'बड़े अच्छे लगते हैं' खत्म होने के एक दशक से ज्यादा समय बाद राम कपूर ने कहा कि आज वह खुद में आए बदलाव से खुश हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 02 Aug 2026 10:18 AM (IST)
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