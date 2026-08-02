'बड़े अच्छे लगते हैं' के दैरान डिप्रेशन का शिकार हुए राम कपूर, बोले- सेट पर शराब पीता था

टीवी के पॉपुलर एक्टर राम कपूर इन दिनों रियलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रहे हैं. हाल ही में शो में राम कपूर ने एक चौकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि 'बड़े अच्छे लगते हैं' उनकी वजह से बंद हुआ. सेट पर वो शराब पीते थे.

'बड़े अच्छे लगते हैं' के दैरान डिप्रेशन का शिकार हुए राम कपूर

शो के हालिया एपिसोड में राम कपूर ने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बाताया, ''बड़े अच्छे लगते हैं' के दौरान मैं अपनी जिंदगी के सबसे बुरे डिप्रेशन से गुजरा.' उन्होंने बताया कि मोटापे की वजह से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली और कुछ समय के लिए वो टीवी के सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाले स्टार बन गए. लेकिन इसी दौरान उनका वजन लगातार बढ़ता गया.डॉक्टरों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला, तो 6 महीने के अंदर उनकी जान भी जा सकती है.

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उन्होंने बताया कि उनका ब्लड शुगर लेवल 400, 500 और 600 से भी ऊपर पहुंच गया था और उन्हें दिन में तीन बार इंसुलिन लेना पड़ता था. एक्टर ने कहा कि इस वजह से उन्हें डायबिटिक स्ट्रोक का भी खतरा था.

सेट पर पीने लगे थे शराब

उन्होंने कहा, 'मैं बहुत बुरा इंसान बन गया था. मैं शूटिंग पर 6-6 घंटे लेट पहुंचता था. सेट पर शराब पीता था और लोगों से बहुत बुरे तरीके से बात करता था. मैं ऐसा इंसान बन गया था, जिसे याद करके आज भी मुझे शर्म आती है.'

राम कपूर ने ये भी माना कि 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो उनके बिहेवियर की वजह से बंद हुआ. एक्टर ने बताया कि उस मुश्किल दौर में उनके बच्चों ने ही उन्हें संभाला. उन्होंने कहा कि उनके बच्चे ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बने और उसी वजह से वो उस कठिन समय से बाहर निकल पाए. 'बड़े अच्छे लगते हैं' खत्म होने के एक दशक से ज्यादा समय बाद राम कपूर ने कहा कि आज वह खुद में आए बदलाव से खुश हैं.

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