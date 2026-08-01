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क्राइम-थ्रिलर से कॉमेडी तक, वीकेंड पर फ्री में देख डालिए प्राइम वीडियो की टॉप 7 सीरीज, देखिए लिस्ट

Prime Video Top Free Series: इस वीकेंड आप बोर हो रहे हैं और कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए. आपको फ्री सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिसे घर बैठे बिना किसी सब्सक्रिप्शन के देख सकते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 01 Aug 2026 07:11 PM (IST)
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Prime Video Top Free Series: ओटीटी आज एंटरटेनमेंट का अच्छा साधन बन चुका है. जहां पर हर हफ्ते नए कंटेंट और स्टोरी के साथ कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती हैं. लेकिन इसे देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. हर महीने या फिर प्लान के हिसाब से 3 या 5 महीने पर पैसे चुकाने पड़ते हैं. ऐसे में अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं है. आप फ्री में प्राइम वीडियो की टॉप सीरीज देख सकते हैं. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी

'मेड इन इंडिया:ए टाइटन स्टोरी' को 3 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था. ये हिंदी की एक जीवनीपरक ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें नसीरुद्दीन शान और रॉबी ग्रेवाल जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. आपको बता दें कि ये सीरीज विनय कामथ की किताब पर आधारित है. इसके निर्देशन की कमान भी रॉबी ग्रेवाल ने संभाली है. सीरीज प्राइम वीडियो की फ्री कैटेगरी में टॉप 10 में नंबर 1 पर बनी हुई है.

Made in India: A Titan Story (टीवी सीरीज़ 2026– ) - IMDb

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कैंपस बीट्स; द गेम ऑफ लव 

प्राइम वीडियो की सीरीज 'कैंपस बीट्स; द गेम ऑफ लव' एक फेमस यूथ डांस और रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, जो प्राइम वीडियो के साथ एमएक्स प्लेयर पर भी उपलब्ध है. इसे एकदम फ्री में देखा जा सकता है. इस सीरीज के 7 सीजन आ चुके हैं और 7वां सीजन प्राइम वीडियो की फ्री कैटेगरी में टॉप 10 में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसका निर्माण बनिजय एशिया ने किया है.

क्राइम-थ्रिलर से कॉमेडी तक, वीकेंड पर फ्री में देख डालिए प्राइम वीडियो की टॉप 7 सीरीज, देखिए लिस्ट

कॉन्स्टेबल गिरपड़े

वहीं, अगर कॉमेडी जॉनर के शौकीन हैं तो इस वीक आपके लिए प्राइम वीडियो पर फ्री में उपलब्ध सीरीज 'कॉन्स्टेबल गिरपड़े' है. इसमें मजेदार पुलिस स्टेशन की कहानियों और कमाल के कॉमिक सीन्स देखने के लिए मिल जाते हैं. 11 एपिसोड की ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज प्राइम वीडियो पर फ्री की कैटेगरी में टॉप 10 में तीसरे नंबर बनी हुई है तो इस वीकेंड फैमिली के साथ इस कॉमेडी शो को एन्जॉय कर सकते हैं.

Constable Girpade (टीवी सीरीज़ 2023– ) - IMDb

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अराफ्ता (Arafta)

'अराफ्ता' का दूसरा सीजन प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर फ्री में स्ट्रीम किया जा रहा है. इसके पहले सीजन के 100 एपिसोड्स स्ट्रीम किए गए थे. वहीं दूसरे सीजन के 3 एपिसोड्स स्ट्रीम किए जा चुके हैं. ये एक तुर्की ड्रामा सीरीज है, जिसमें बदले और प्यार की अनोखी कहानी को दिखाया गया है. ये सीरीज हिंदी में डब की गई है और इसे प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं. ये शो फ्री की कैटेगरी में चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.

Arafta (Bound by Fate) (टीवी सीरीज़ 2025– ) - IMDb

राज (Raaz)

सस्पेंस, ड्रामा और मिस्ट्री थ्रिलर देखना पसंद करते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में नई रिलीज सीरीज 'राज' (Raaz) देख सकते हैं. ये चर्चित बंगाली थ्रिलर सीरीज है, लेकिन इसे हिंदी में भी देख सकते हैं. सीरीज को 18 जून, 2026 को रिलीज किया गया था. इसका निर्देशन अदिति रॉय ने किया है. इस शो के कुल 8 एपिसोड्स हैं. ये सीरीज फ्री की कैटेगरी में पांचवे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.

राज (हिन्दी) शो ऑनलाइन देखे - राज (हिन्दी) सीरीज के सारे एपिसोड्स और वीडियोस ऑनलाइन देखे MX Player पर

क्वीन्स (Queens)

प्राइम वीडियो की फ्री सीरीज 'क्वीन्स' (Queens) एक रिवेंज-ड्रामा शो है. ये एकदम फ्री में देख सकते हैं. इसमें कुल 7 एपिसोड हैं. इसमें चार विधवाओं की कहानी को दिखाया गया है, जो पतियों की मौत का बदला लेने और खुद का साम्राज्य स्थापित करने के लिए आगे आती हैं. ये सीरीज हिंदी में भाषा में उपलब्ध है. सीरीज में मिमी चक्रवर्ती, पायल डे और दुर्बार शर्मा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. ये फ्री टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में छठे नंबर पर है.

Queens TV Show - Watch Latest Seasons, Full Episodes Online on JioTV

अब होगा हिसाब

संजय कपूर, मौनी रॉय, शाहीर शेख और हरमन सिंघा जैसे कलाकारों से सजी सीरीज 'अब होगा हिसाब' भी प्राइम वीडियो पर एकदम फ्री में उपलब्ध है. ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है. इसे 3 जुलाई, 2026 को ओटीटी पर रिलीज किया गया था और ये रिलीज के बाद से ही ट्रेंडिंग लिस्ट में छाई हुई है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. आपको बता दें कि ये सीरीज फ्री की कैटेगरी में टॉप 10 में 7वें नंबर पर बनी हुई है.

अब होगा हिसाब शो ऑनलाइन देखे - अब होगा हिसाब सीरीज के सारे एपिसोड्स और वीडियोस ऑनलाइन देखे MX Player पर

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 07:09 PM (IST)
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