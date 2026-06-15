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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकौन थीं संचिता उगले? 'कुमकुम भाग्य' फेम 30 साल की एक्ट्रेस ने क्यों किया सुसाइड

कौन थीं संचिता उगले? 'कुमकुम भाग्य' फेम 30 साल की एक्ट्रेस ने क्यों किया सुसाइड

Who Is Sanchita Ugale: टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले फांसी लगकर सुसाइड कर लिया है. खबर सामने आते ही पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनके फैंस सदमे में हैं. चिलए जानते हैं कि वो कौन थी.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Who Is Sanchita Ugale: टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले फांसी लगकर सुसाइड कर लिया है. खबर सामने आते ही पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनके फैंस सदमे में हैं. चिलए जानते हैं कि वो कौन थी.

टीवी शो 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगाले ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है. इस खबर से उनके चाहने वाले गम में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन थी.

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संचिता उगले टीवी इंडस्ट्री की उभरती एक्ट्रेस थीं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत छोटे रोल्स से की और इंडस्ट्री में पहचान बनाई.
संचिता उगले टीवी इंडस्ट्री की उभरती एक्ट्रेस थीं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत छोटे रोल्स से की और इंडस्ट्री में पहचान बनाई.
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उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मशहूर शो 'कुमकुम भाग्य' में 'दिया' के किरदार से मिली. इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.
उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मशहूर शो 'कुमकुम भाग्य' में 'दिया' के किरदार से मिली. इस शो ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.
Published at : 15 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Sanchita Ugale

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