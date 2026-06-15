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कौन थीं संचिता उगले? 'कुमकुम भाग्य' फेम 30 साल की एक्ट्रेस ने क्यों किया सुसाइड
Who Is Sanchita Ugale: टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले फांसी लगकर सुसाइड कर लिया है. खबर सामने आते ही पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनके फैंस सदमे में हैं. चिलए जानते हैं कि वो कौन थी.
टीवी शो 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगाले ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है. इस खबर से उनके चाहने वाले गम में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन थी.
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Published at : 15 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Tags :Sanchita Ugale
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