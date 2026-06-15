सलमान खान और अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. हालांकि, हाल ही में एक्टर विश्वनाथ चटर्जी ने दोनों सितारों की फिल्मों को लेकर एक टिप्पणी की है. उनका मानना है कि सलमान और अक्षय अक्सर फिल्मों में एक जैसे किरदार निभाते नजर आते हैं. आइए जानते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा.

सलमान-अक्षय का हर फिल्मों में रहता है एक ही तरह का करिदार?

सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में विश्वनाथ चटर्जी इस पर खुलकर बात की. दरअसल, उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि सलमान खान और अक्षय कुमार हर फिल्मों में एक तरह के किरदार निभाते हैं? इसपर एक्टर ने कहा, 'हां मुझे ऐसा लगता है. कई बार ऐसा लगता है.' उन्होंने कहा, 'अक्षय सर का तो अलग है, लेकिन सलमान साहब वो तो स्टार हैं. कुछ भी कर देते हैं वो सुपरहिट ही रहते हैं. मैं तो कह रहा हूं बड़े-बड़ें जो एक्टर होते हैं थिएटर के एक्टर चाहे जितना भी हो लेकिन सक्सेस तो उनकी है.'

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जब उनसे पूछा गया कि लोग कैरेक्टर में गुस जाते हैं जान डाल देते हैं, लेकिन सलमान और अक्षय कुमार वही रहते हैं हर फिल्मों और नैया पार हो जाती है तो क्या इस चीज से फ्रस्टेशन होती है? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, फ्रस्टेशन नहीं होती है मुझे मेरी चीज पसंद है और मैं इसमें ही रहना चाहूंगा. उन्होंने आगे कहा कि वांटेड में सलमान सर कमाल लगे हैं. वहीं अक्षय कुमार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म स्पेशल 26 भी कमाल है. उन्होंने कहा कि हर एक किरदार अच्छा वो जरूरी नहीं है.

बता दें, विश्वनाथ चटर्जी को आखिरी बार फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' में देखा गया था.

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सलमान खान और अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म

सलमान खान और अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो सलमान 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. वहीं अक्षय को 'वेलकम टू द जंगल' में देखा जाएगा. ये फिल्म 26 जून को थिएटर में रिलीज होगी.