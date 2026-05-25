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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीBrown Teaser Out: करिश्मा कपूर 'ब्राउन' में बनीं सख्त पुलिस अधिकारी, दिखा डार्क और दमदार रोल

Brown Teaser Out: करिश्मा कपूर 'ब्राउन' में बनीं सख्त पुलिस अधिकारी, दिखा डार्क और दमदार रोल

Brown OTT Teaser Out: करिश्मा कपूर की नई वेब सीरीज ब्राउन का टीजर रिलीज हुआ, जिसमें वो पहली बार सख्त पुलिस अफसर के रोल में नजर आ रही हैं. उनका ये नया अंदाज फैंस के बीच काफी चर्चा में है.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 25 May 2026 09:48 PM (IST)
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करिश्मा कपूर की अपकमिंग वेब सीरीज ब्राउन इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस बार वो एक बिल्कुल अलग और दमदार पुलिस अफसर के रोल में नजर आने वाली हैं, जिसे देखने के लिए फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं इस सीरीज में उनका नया अंदाज और कहानी क्या खास लेकर आने वाली है.

ओटीटी की दुनिया में कई बड़े फिल्मी सितारे नए और चुनौतीपूर्ण किरदारों के साथ वापसी कर रहे हैं. अब बॉलीवुड एकअट्रेस करिश्मा कपूर एक बिल्कुल नए और पहले से अलग अंदाज में नजर आने वाली हैं. उनकी अपकमिंग वेब सीरीज 'ब्राउन' का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ, जिसने दर्शकों के बीच एक्स्टिमेंट बढ़ा दी.

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पुलिस अफसर के रोल में दिखेंगी करिश्मा

जी5 की इस नई वेब सीरीज में करिश्मा कपूर एक सख्त पुलिस अफसर के किरदार में दिख रही हैं. ये किरदार उनके अब तक के करियर से काफी अलग है.

टीजर में उनके अंदाज से साफ है कि ये कहानी सिर्फ साधारण अपराध जांच पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें कई साइकोलॉजिकल और इमोशनल परतें भी जुड़ी हुई हैं. इस सीरीज की कहानी कोलकाता शहर की है, जहां माहौल रहस्यमय है. करिश्मा कपूर इसमें 'रीटा ब्राउन' नाम की पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रही हैं, जो कोलकाता पुलिस फोर्स में काम करती हैं.

कहानी थ्रिल से भरी हुई है, जो दर्शकों को एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देने का वादा करती है.

करिश्मा कपूर लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने अलग-अलग दौर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं. 90 के दशक में वो बॉलीवुड बड़ी एक्ट्रेसेस में शामिल थीं लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने एक्टिंग में बदलाव लाते हुए नए प्लेटफॉर्म और नई कहानियों को अपनाया है.

कहानी में दिखेगी निजी जिंदगी की झलक

'ब्राउन' उनके करियर में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इसमें वो एक बेहद गंभीर और मानसिक रूप से संघर्ष करती हुई पुलिस अफसर की रोल निभा रही हैं.

इस वेब सीरीज का डायरेक्शन अभिनय देव ने किया है. उन्होंने कहानी को नियो-नोयर साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर के रूप में तैयार किया है. टीजर से साफ है कि सीरीज में अपराध की जांच के साथ-साथ मुख्य किरदार की निजी जिंदगी और मानसिक संघर्ष भी कहानी का अहम हिस्सा होगा.

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टीजर में बदला हुआ दिखा लुक

टीजर में करिश्मा कपूर का लुक भी काफी बदला हुआ दिखाई देता है. वो ज्यादा रफ, सादा और गंभीर रूप में नजर आ रही हैं. उनका ये नया अवतार दर्शकों के लिए काफी चौंकाने वाला है. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल के हैं.

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Published at : 25 May 2026 09:48 PM (IST)
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