जुलाई का तीसरा शुक्रवार ओटीटी लवर्स के लिए एक एक्साइटिग रिलीज की लाइनअप लेकर आया है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. चाहे आप 'मा इंति बंगारम' देखने के लिए एक्साइटेड हों, 'हार्टस्टॉपर फॉरएवर' की इमोशनल विदाई देखना चाहते हों, या फिर मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा 'चांद मेरा दिल' को घर बैठे एंजॉय करना चाहते हो आपके वीकेंड की वॉचलिस्ट में एड करने के लिए इस बार काफी कुछ है. चलिए यहां जानते हैं आज आप ओटीटी पर क्या-क्या देख सकते हैं?

'चांद मेरा दिल'

'चांद मेरा दिल' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इसे विवेक सोनी ने डायरेक्ट किया है और इसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य ने लीड रोल प्ले किया है. हैदराबाद बैकग्राउंड में सेट की गई ये फिल्म दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की कहानी है, जिनके कॉलेज के तूफानी रोमांस में एक अनचाही प्रेग्नेंसी के बाद अचानक मोड़ आ जाता है. ये भी 17 जुलाई, शुक्रवार को यानी आज जियो हॉट स्टार पर आ चुकी है.





मां इंति बंगारम

सामंथा रूथ प्रभु स्टारर 'मा इंति बंगारम' नंदिनी रेड्डी द्वारा निर्देशित एक इमोशनल तेलुगु फैमिली ड्रामा है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर 17 जुलाई को रिलीज हो गई है.यह फिल्म एक मज़बूत इरादों वाली महिला की कहानी है. इसे आप आज एंजॉय कर सकते हैं.





'हार्टस्टॉपर फॉरएवर'

'हार्टस्टॉपर फॉरएवर' ऐलिस ओसेमन की 'कमिंग-ऑफ-एज' कहानी का इमोशनल एंड है. वॉश वेस्टमोरलैंड के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में किट कॉनर और जो लॉक हैं, जो निक और चार्ली के अपने किरदारों को फिर से निभा रहे हैं. ये भी फ्राइडे यानी आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.

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'द ईस्ट पैलेस'

ये एक डार्क फैंटेसी K-ड्रामा है, जिसे चोई जंग-क्यू ने डायरेक्ट किया है और इसमें चो सेउंग-वू, नाम जू-ह्युक और रो यूं-सेओ ने काम किया है. इसकी कहानी एक ऐसे शाही महल पर आधारित है जहां रहस्यमयी अलौकिक ताकतों का साया है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 17 जुलाई, शुक्रवार यानी आज ये एंजॉय कर सकते हैं.





'डिजायर'

'डिज़ायर' जॉर्ज मिशेल ग्राउ की डायरेक्ट की हुई एक मैक्सिकन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें लुडविका पालेटा, ऑस्कर कैसास और होज़े मारिया डी तविरा ने काम किया है. कहानी एक सफल वकील लुसेरो की है, जिसकी ठीक-ठाक चल रही ज़िंदगी तब बिखरने लगती है जब वह अपनी बेटी के स्विमिंग कोच के साथ गुपचुप अफ़ेयर शुरू कर देती है. इसे भी नेटफ्लिक्स पर आज से स्ट्रीम कर सकते हैं.

'23,000 लाइव्स'

ये एक ड्रामा फ़िल्म है जो 'जुगेंड रेटेट' की सच्ची कहानी पर आधारित है. यह फ़िल्म बर्लिन के युवा एक्टिविस्ट्स के एक ग्रुप की कहानी है, जिन्होंने भूमध्य सागर पार कर रहे शरणार्थियों को बचाने के लिए एक साहसी मिशन शुरू किया था. ये भी नेटफ्लिक्स पर 17 जुलाई, शुक्रवार यानी आज से स्ट्रीम हो गई है.





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