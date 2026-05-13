करिश्मा कपूर का ऑन-स्क्रीन बेटा 'राजा' बना बिजनेसमैन, करोड़पति बन स्पेन में जीते हैं लग्जरी लाइफ

बॉलीवुड में कई बाल कलाकार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को हैरान किया है. हालांकि, उनमें से कुछ फिल्मों और इस चमक-दमक दुनिया से दूरी बना लेते हैं. इसी बीच फिल्म 'शक्ति द पावर' में एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के ऑन-स्क्रीन बेटे का किरदार निभाने वाले 'राजा' एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. इस फिल्म में उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर किरदार निभाया था. हालांकि, इसके बाद वो कभी पर्दे पर नजर नहीं आए. तो आइए उनके लाइफ के बारे में जानते हैं.

डॉलर में होती हैं राजा की कमाई

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में 'राजा' का किरदार किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम जय गिडवानी हैं. इस फिल्म में गहरी छाप छोड़ने के बाद जय ने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया और इस दुनिया से दूर हो गए. खबरों के मुताबिक, जय ने अपना करियर बिजनेस में बनाया और इसके लिए उन्होंने भारत से बाहर जाने का फैसला किया. अभी वो स्पेन के ग्रैन कैनारिया में रहते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं. अब उनकी कमाई डॉलर में होती हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर भी वो बहुत एक्टिव रहते हैं और फोटोज शेयर करते रहते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Jai Gidwani (@mrjaigidwani)

ये भी पढ़ें: Avatar: Fire and Ash OTT Release: 'अवतार: फायर एंड ऐश' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे जेम्स कैमरून की ये फिल्म

फ्लॉप के बाद भी कल्ट फिल्मों में हुई शामिल

बता दें कि 'शक्ति द पावर' फिल्म साल 2002 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं. निर्माता बोनी कपूर और डायरेक्टर कृष्णा वामसी की इस फिल्म में करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, जय गिडवानी, शाहरुख खान, दीप्ति नवल और संजय कपूर मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दिए थे. साथ ही एक आइटम सॉन्ग 'इश्क कामीना' में ऐश्वर्या राय भी नजर आई थीं. फिल्म की कहानी और कास्ट दर्शकों को बहुत पसंद आई, हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. इसके बावजूद इसे कल्ट फिल्मों में गिना जाता है. फिल्म में जय के किरदार को भी बहुत पसंद किया था और उनकी भी जमकर तारीफ हुई थीं. भले ही उन्होंने एक्टिंग से रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं और करोड़पति बन चुके है.

ये भी पढ़ें: जब लड़खड़ाकर गिरी थीं मौनी रॉय, पति सूरज नांबियार ने भीड़ में दिया था सहारा, वायरल हुआ पुराना वीडियो