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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़रायपुर: परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप, कारोबारी ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी

रायपुर: परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप, कारोबारी ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी

Raipur News In Hindi: रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई. बैटरी कारोबारी ने कथित तौर पर पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर खुद फांसी लगा ली. आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान था.

Written By : विनीत पाठक |  Updated at : 18 Jul 2026 07:28 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संजय नगर इलाके में शुक्रवार (18 जुलाई) देर रात एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शुरुआती जांच में आशंका है कि बैटरी कारोबारी सैय्यद शाहिद उर्फ सज्जू ने पहले अपनी पत्नी और 3 बच्चों को खाने में जहर दिया, फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

घटना की सूचना मिलते ही टिकरापारा थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घर के अंदर पांचों के शव पड़े मिले. पुलिस के मुताबिक मृतकों के मुंह से झाग निकल रहा था. कमरे से खाने-पीने का सामान और कीटनाशक का एक डिब्बा भी बरामद हुआ है.

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फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए और जांच पूरी होने के बाद मकान को सील कर दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी.

कर्ज और EMI के बोझ से परेशान था कारोबारी

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सैय्यद शाहिद मौदहापारा इलाके में बैटरी रिपेयरिंग और पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री का काम करता था. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. उस पर बैंक की EMI के साथ-साथ निजी उधारी का भी दबाव था.

परिजनों और आसपास के लोगों के मुताबिक, कई लोग अक्सर पैसे मांगने उसके घर आते थे, जिससे परिवार में तनाव का माहौल बना रहता था. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं आर्थिक परेशानी ही इस घटना की बड़ी वजह तो नहीं बनी.

बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना

जानकारी के मुताबिक शाहिद पिछले करीब 8 महीने से उमर अली के मकान में किराए पर रह रहा था. उसके साथ पत्नी राबिया, बेटा इरशाद अली और दो बेटियां शाहिदा व इरशाबा बेगम रहती थीं. पड़ोसियों ने बताया कि गुरुवार शाम के बाद से परिवार का कोई सदस्य बाहर दिखाई नहीं दिया.

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शुक्रवार को भी पूरे दिन घर का दरवाजा बंद रहा. रात में घर से तेज बदबू आने लगी तो लोगों को शक हुआ. काफी आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया तो अंदर का मंजर देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए.

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और परिवार के करीबी लोगों से पूछताछ के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी.

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About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Raipur News Chhattisgarh News CRIME NEWS
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