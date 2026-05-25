मीनाक्षी शेषाद्रि लंबे समय बाद फिर से कैमरे के सामने आने को तैयार हैं. उनका कहना है कि अब वो ऐसे किरदार निभाना चाहती हैं जिनमें कुछ नया करने का मौका मिले. फिल्मों और ओटीटी दोनों के लिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई है. वहीं फैंस के लिए भी उन्होंने दिल से कई बातें कहीं. आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कहा.

हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि एक्टिंग की दुनिया में एक बार फिर से कदम रखने जा रही हैं. सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया बल्कि फिल्म मेकर्स के सामने काम करने की इच्छा भी जाहिर की.





फैंस का प्यार और मुंबई वापसी पर बात

एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर इमोशनल मैसेज भेजा. उन्होंने कहा, 'मैं आप सभी के प्यार, हौसले और लगातार मिल रहे सपोर्ट के लिए तहेदिल से धन्यवाद देती हूं. 30 साल लंबे सफर के बाद मैं अपनी मुंबई वापस आ गई हूं. एक बार फिर, पूरी उम्मीद है कि जुनून और पॉजिटिविटी सोच के साथ मैं मनोरंजन की दुनिया में कदम रख रही हूं.'

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अच्छे रोल का इंतजार

एक्ट्रेस ने बातचीत में ये भी साफ कहा कि अब वो अच्छे और दमदार काम का इंतजार कर रही हैं. किरदारों को लेकर अपनी पसंद बताते हुए उन्होंने कहा, 'चाहे मुख्य किरदार में हो, सहायक किरदार या फिर कोई छोटा सा रोल, मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि वो किरदार दमदार हो. फिल्में हों या ओटीटी शो, मैं ऐसे किरदार निभाना चाहती हूं, जो मुझे एक कलाकार के रूप में चुनौती दें.'

ऑफर आए लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी

एक्ट्रेस ने बताया कि उनके पास रोल को अच्छे से करने के लिए कई ऑफर आए लेकिन कुछ खास नहीं थे और कुछ पर बात आगे नहीं बढ़ पाई. खास बात यह है कि वो फिलहाल बिना किसी पीआर या टैलेंट एजेंसी के अपने दम पर काम के नए रास्ते तलाश रही हैं.





उन्होंने कहा, 'ऐसे समय में आपका साथ और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है. हालांकि मेरा ठिकाना भारत में है लेकिन मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने अमेरिका भी जाती रहती हूं और कभी-कभी दूसरी जगहों पर ट्रैवल भी करती हूं.'

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परिवार और सपोर्ट पर क्या कहा





उन्होंने कहा, 'मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां किसी को कुछ साबित करने नहीं आई हूं. मैं सिर्फ अपने परिवार के प्यार और हौसले के साथ वही कर रही हूं, जिससे मुझे सच में खुशी मिलती है. अपने सभी चाहने वालों से मेरी बस यही गुजारिश है कि आप मुझे इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहें, अपनी राय देते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें. आपका भरोसा और आशीर्वाद मुझे हर दिन आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देता है.'