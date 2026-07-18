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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलखनऊ में 5 साल के मासूम को क्लास मॉनिटर ने बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना

लखनऊ में 5 साल के मासूम को क्लास मॉनिटर ने बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना

वीडियो में साफ दिख रहा है कि सिर उठाने पर मॉनिटर दौड़कर उस 5 साल के बच्चे के पास पहुंची. उसने बच्चे को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे और उसका सिर जबरदस्ती बेंच पर दबाने लगी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Jul 2026 05:56 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल के अंदर पांच साल के एक छोटे से नर्सरी के बच्चे की क्लास मॉनिटर ने बेहद बेरहमी से पिटाई कर दी. यह पूरी घटना तब हुई जब क्लास टीचर बच्चों को छोड़कर थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चली गई थीं. मॉनिटर ने मासूम बच्चे को करीब 2 मिनट तक लगातार थप्पड़ मारे और उसे बुरी तरह घसीटा, जिसकी वजह से बच्चे के चेहरे पर गहरे निशान पड़ गए हैं और उसका चेहरा सूज गया है. स्कूल के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी खौफनाक वारदात कैद हो गई है. इस घटना के सामने आने के बाद से स्कूल प्रशासन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. 

टीचर के बाहर जाते ही मॉनिटर बनी 'जल्लाद'

यह दर्दनाक घटना लखनऊ के एक स्कूल की है, जो बुधवार को हुई. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि क्लास में करीब 18 छोटे बच्चे बैठे हुए थे. तभी क्लास टीचर ने सभी बच्चों को अपनी बेंच पर सिर नीचे करके बैठने के लिए कहा. इसके बाद टीचर ने क्लास की एक लड़की को बच्चों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी और खुद कमरे से बाहर चली गईं. टीचर के जाते ही मॉनिटर ने क्लास में तानाशाही शुरू कर दी. जो भी बच्चा अपना सिर ऊपर उठाता, मॉनिटर उसे जोर से थप्पड़ मार देती. इसी बीच पांच साल के एक मासूम बच्चे ने कुछ सेकंड के लिए अपना सिर ऊपर कर लिया. बस इतनी सी बात पर मॉनिटर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

मासूम को थप्पड़ मारे, कमरा बंद किया और बुरी तरह घसीटा

वीडियो में साफ दिख रहा है कि सिर उठाने पर मॉनिटर दौड़कर उस 5 साल के बच्चे के पास पहुंची. उसने बच्चे को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे और उसका सिर जबरदस्ती बेंच पर दबाने लगी. बच्चा दर्द के मारे जोर-जोर से रोने लगा, लेकिन मॉनिटर को उस पर जरा भी तरस नहीं आया. जब बच्चा रोते हुए अपनी जान बचाने के लिए क्लास के दरवाजे से बाहर भागने लगा, तो मॉनिटर ने उसे पकड़ लिया, दोबारा थप्पड़ मारा और अंदर से कुंडी लगा दी. इसके बाद बच्चे ने दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश की, जो पहले से बंद था. मॉनिटर ने उसे फिर से घसीटा, सीट पर बिठाया और पीटा. करीब 10 मिनट बाद जब टीचर वापस आई और दरवाजा खटखटाया, तब जाकर यह सिलसिला रुका. बच्चे ने तुरंत रोते हुए टीचर से शिकायत की. जब बच्चा घर पहुंचा, तो उसका सूजा हुआ चेहरा देखकर माता-पिता के होश उड़ गए. उन्होंने स्कूल जाकर सीसीटीवी देखा, तो सच सामने आ गया.

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स्कूल ने मॉनिटर को निकाला, लोगों में भारी गुस्सा

इस पूरी घटना का पता चलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया और मारपीट करने वाली क्लास मॉनिटर को स्कूल से बाहर कर दिया है. वहीं, इस घटना की खबर जैसे ही सोशल मीडिया और लोगों के बीच पहुंची, हर तरफ गुस्से का माहौल बन गया. लोग कह रहे हैं कि इतने छोटे बच्चों की क्लास में टीचर को कमरा छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था. बच्चों के माता-पिता का कहना है कि अगर स्कूल के अंदर ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो वे उन्हें कहां भेजें. इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और लोग दोषी मॉनिटर के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाली टीचर पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 05:56 PM (IST)
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