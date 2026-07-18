लखनऊ में 5 साल के मासूम को क्लास मॉनिटर ने बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल के अंदर पांच साल के एक छोटे से नर्सरी के बच्चे की क्लास मॉनिटर ने बेहद बेरहमी से पिटाई कर दी. यह पूरी घटना तब हुई जब क्लास टीचर बच्चों को छोड़कर थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चली गई थीं. मॉनिटर ने मासूम बच्चे को करीब 2 मिनट तक लगातार थप्पड़ मारे और उसे बुरी तरह घसीटा, जिसकी वजह से बच्चे के चेहरे पर गहरे निशान पड़ गए हैं और उसका चेहरा सूज गया है. स्कूल के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी खौफनाक वारदात कैद हो गई है. इस घटना के सामने आने के बाद से स्कूल प्रशासन और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

टीचर के बाहर जाते ही मॉनिटर बनी 'जल्लाद'

यह दर्दनाक घटना लखनऊ के एक स्कूल की है, जो बुधवार को हुई. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि क्लास में करीब 18 छोटे बच्चे बैठे हुए थे. तभी क्लास टीचर ने सभी बच्चों को अपनी बेंच पर सिर नीचे करके बैठने के लिए कहा. इसके बाद टीचर ने क्लास की एक लड़की को बच्चों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी और खुद कमरे से बाहर चली गईं. टीचर के जाते ही मॉनिटर ने क्लास में तानाशाही शुरू कर दी. जो भी बच्चा अपना सिर ऊपर उठाता, मॉनिटर उसे जोर से थप्पड़ मार देती. इसी बीच पांच साल के एक मासूम बच्चे ने कुछ सेकंड के लिए अपना सिर ऊपर कर लिया. बस इतनी सी बात पर मॉनिटर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

मासूम को थप्पड़ मारे, कमरा बंद किया और बुरी तरह घसीटा

वीडियो में साफ दिख रहा है कि सिर उठाने पर मॉनिटर दौड़कर उस 5 साल के बच्चे के पास पहुंची. उसने बच्चे को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे और उसका सिर जबरदस्ती बेंच पर दबाने लगी. बच्चा दर्द के मारे जोर-जोर से रोने लगा, लेकिन मॉनिटर को उस पर जरा भी तरस नहीं आया. जब बच्चा रोते हुए अपनी जान बचाने के लिए क्लास के दरवाजे से बाहर भागने लगा, तो मॉनिटर ने उसे पकड़ लिया, दोबारा थप्पड़ मारा और अंदर से कुंडी लगा दी. इसके बाद बच्चे ने दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश की, जो पहले से बंद था. मॉनिटर ने उसे फिर से घसीटा, सीट पर बिठाया और पीटा. करीब 10 मिनट बाद जब टीचर वापस आई और दरवाजा खटखटाया, तब जाकर यह सिलसिला रुका. बच्चे ने तुरंत रोते हुए टीचर से शिकायत की. जब बच्चा घर पहुंचा, तो उसका सूजा हुआ चेहरा देखकर माता-पिता के होश उड़ गए. उन्होंने स्कूल जाकर सीसीटीवी देखा, तो सच सामने आ गया.

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स्कूल ने मॉनिटर को निकाला, लोगों में भारी गुस्सा

इस पूरी घटना का पता चलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया और मारपीट करने वाली क्लास मॉनिटर को स्कूल से बाहर कर दिया है. वहीं, इस घटना की खबर जैसे ही सोशल मीडिया और लोगों के बीच पहुंची, हर तरफ गुस्से का माहौल बन गया. लोग कह रहे हैं कि इतने छोटे बच्चों की क्लास में टीचर को कमरा छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था. बच्चों के माता-पिता का कहना है कि अगर स्कूल के अंदर ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो वे उन्हें कहां भेजें. इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और लोग दोषी मॉनिटर के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाली टीचर पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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