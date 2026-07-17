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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'वो शिवांगी से प्यार करता है...', हर्षद चोपड़ा को लेकर राम कपूर के बयान ने मचाई सनसनी

'वो शिवांगी से प्यार करता है...', हर्षद चोपड़ा को लेकर राम कपूर के बयान ने मचाई सनसनी

Lock Up 2: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की नजदीकियां देखने को मिल रही हैं. इसी बीच राम कपूर ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि हर्षद शिवांगी से प्यार करते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 17 Jul 2026 08:37 PM (IST)
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नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में अब दोस्ती से ज्यादा प्यार का एंगल देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा एक दूसरे को दोस्त बताते हैं, वहीं उनका बिहेवियर और एक दूसरे के लिए कंसर्न कंटेस्टेंट्स और दर्शकों को कुछ और ही लग रहा हैं. इसी बीच राम कपूर ने दोनों को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. 

राम कपूर ने किया खुलासा

हाल ही में राम कपूर ने लैला यानी वरुण यादव से बात करते हुए कहा, 'शिवांगी अगर शो जीतेगी, तो हर्षद खुद पीछे हो जायेंगे क्योंकि वो शिवांगी से प्यार करता हैं. हर्षद का शिवांगी के लिए रोना ही इस बात का सबूत हैं. मुझे लगता है कि शिवांगी जानती हैं कि हर्षद उसे पसंद करते है, इसी वजह से वो इसका फायदा भी उठा रही हैं.' जैसे ही राम कपूर का ये वीडियो वायरल हुआ, कई लोगों ने उनकी बातों से सहमति जताई और कई ने उनका विरोध किया. 

ये भी पढ़ें: दीपिका पादुकोण के समर्थन में उतरीं तिलोत्तमा शोम, 8 घंटे की शिफ्ट पर दिया बड़ा बयान

शो में दिखी अलग केमिस्ट्री 

बता दें कि कुछ समय पहले ही श्रेया कालरा ने हर्षद से शिवांगी के बारे में बात की थी. जब श्रेया ने पूछा कि क्या वो शिवांगी को पसंद करते हैं? तो हर्षद ने सीधा कहा कि उन्हें कौन पसंद नहीं करेगा? इसके बाद श्रेया को पता चल गया कि वो सच में उन्हें पसंद करते हैं. जब शिल्पा शिंदे ने भी शो में शिवांगी को हर्षद से दूर रहने को कहा था, तब शिवांगी बहुत रोई थी.

वहीं शिवांगी को जब भी कोई कुछ कहता है, तो हर्षद सबसे ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. हालांकि शो में दिख रही दोनों की ये केमिस्ट्री फैंस को दो हिस्सों में बांट रही हैं. हालांकि ये बात भी गौर करने वाली है कि शिवांगी ने श्रेया को बताया था कि वो सगाई कर चुकी है, हालांकि लड़का कौन है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली हैं. 

ये भी पढ़ें: 'उम्र कोई मायने नहीं रखती है...', 10 साल छोटे निक जोनस से शादी पर प्रियंका चोपड़ा ने दिया बयान

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Published at : 17 Jul 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Ram Kapoor Shivangi Joshi Harshad Chopra Lock Up 2
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