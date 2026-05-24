Kara OTT Release: 'कारा' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे धनुष की ये फिल्म
Kara OTT Release: धनुष की फिल्म 'कारा' सिनेमाघरों में एक महीना पूरा होने से पहले ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का डिजिटल डेब्यू कंफर्म हो गया है.
साउथ एक्टर धनुष की फिल्म 'कारा' 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी?
कब और कहां देख पाएंगे ये फिल्म?
'कारा' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और ये अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. बता दें कि मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को फिल्म के राइट्स बेच दिए हैं. ये फिल्म 28 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी. फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर दर्शकों में भी काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है.
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फिल्म में नजर आए थे ये कालाकर
'कारा' की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर विग्नेश राजा हैं. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है. धनुष के अलावा इस फिल्म में ममिता बैजू, के.एस. रविकुमार, सूरज वेंजारामूडु और करुणास जैसे एक्टर्स भी हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर ईशरी के. गणेश हैं.
#Kara by @dhanushkraja— Parth Chaturvedi (@_mrchaturvedi) May 23, 2026
Release Date: April 30
Streaming Date: May 28
Time to come to streaming: 29 days..
Is this how industry is going to save theatres? Those who have NETFLIX subscription and access to various website to do torrent, why would they visit there when they… pic.twitter.com/x38OcUV8nN
'कारा' ने कमाए थे इतने करोड़ रुपये
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'कारा' ने बॉक्स ऑफिस पर 41.58 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये था. ये अपना आधा बजट भी वसूल नहीं कर पाई. ये फिल्म 1990 के गल्फ वॉर की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें एक्शन और इमोशन का दमदार मेल देखने को मिला.
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