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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारिजीम चेंज वाले बयान पर शिवराज का विपक्ष पर पलटवार- 'कल बताऊंगा कि...'

रिजीम चेंज वाले बयान पर शिवराज का विपक्ष पर पलटवार- 'कल बताऊंगा कि...'

शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग हर रोज देश की सत्ता बदलने के लिए हर तरह की साजिश रचते हैं, लेकिन देश की जनता के सामने उनके मनसूबे पूरी तरह से धरे रह जाते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Oct 2026 04:12 PM (IST)
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केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार (18 अक्टूबर, 2026) को देश की सत्ता पलटने करने की मंशा रखने वाले लोगों पर सीधा हमला किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग हर रोज देश की सत्ता बदलने के लिए हर तरह की साजिश रचते हैं, लेकिन देश की जनता के सामने उनके मनसूबे पूरी तरह से धरे रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज गैंग रोज सत्ता परिवर्तन के सपने देखता है, षड्यंत्र रचता है, झूठ फैलाता है और नैरेटिव गढ़ता है, लेकिन जनता के जनादेश के सामने इनके सपने साबुन के बुलबुले की तरह फूट जाते हैं.

उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओडिशा के 13 विश्वविद्यालयों में ABVP की जीत, गुजरात निकाय चुनाव और असम, बंगाल और पुडुचेरी उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ बयां करते हैं.

गांव हो या शहर, जनता का मूड कुछ और है- शिवराज 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया. अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘गांव हो या शहर, युवा हों या आम नागरिक... जनता का मूड कुछ और है और रिजीम चेंज गैंग की स्क्रिप्ट कुछ और. अब हर हार के बाद बस एक ही सवाल कि भैया, भारत में तुम्हारी दाल गल क्यों नहीं रही? तो रिजीम चेंज गैंग आत्ममंथन करे, फिर भी समझ न आये तो कल मैं बताऊंगा कि उनकी दाल गल क्यों नहीं पा रही...’

दिल्ली में हुए कई विरोध प्रदर्शन, निकाले गए मार्च

शिवराज सिंह चौहान का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और लोकसभा में LoP राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता देश में सत्ता परिवर्तन करने का आह्वान कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं के अलावा, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी लोगों की भारी भीड़ के साथ विरोध प्रदर्शन और मार्च का आयोजन किया.

इन प्रदर्शनों में देश की सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी, एसआईआर और चुनावों में धांधली करने के आरोप लगाए गए. साथ ही, इस दौरान CEC से इस्तीफा देने की भी मांग की गई. 

यह भी पढ़ेंः 'सौरव-आशुतोष के आने के बाद...', अभिजीत दीपके ने बताया CJP का अगला प्लान

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 18 Oct 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
BJP Shivraj Singh Chouhan MODI GOVERNMENT
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