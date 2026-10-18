रिजीम चेंज वाले बयान पर शिवराज का विपक्ष पर पलटवार- 'कल बताऊंगा कि...'

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार (18 अक्टूबर, 2026) को देश की सत्ता पलटने करने की मंशा रखने वाले लोगों पर सीधा हमला किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग हर रोज देश की सत्ता बदलने के लिए हर तरह की साजिश रचते हैं, लेकिन देश की जनता के सामने उनके मनसूबे पूरी तरह से धरे रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज गैंग रोज सत्ता परिवर्तन के सपने देखता है, षड्यंत्र रचता है, झूठ फैलाता है और नैरेटिव गढ़ता है, लेकिन जनता के जनादेश के सामने इनके सपने साबुन के बुलबुले की तरह फूट जाते हैं.

उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओडिशा के 13 विश्वविद्यालयों में ABVP की जीत, गुजरात निकाय चुनाव और असम, बंगाल और पुडुचेरी उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ बयां करते हैं.

गांव हो या शहर, जनता का मूड कुछ और है- शिवराज

रिजीम चेंज गैंग रोज़ सत्ता परिवर्तन के सपने देखता है, षड्यंत्र रचता है, झूठ फैलाता है और नैरेटिव गढ़ता है। लेकिन जनता के जनादेश के सामने इनके सपने साबुन के बुलबुले की तरह फूट जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओडिशा के 13 विश्वविद्यालयों में ABVP की जीत, गुजरात निकाय चुनाव और असम, बंगाल व पुडुचेरी उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ बयां करते हैं। गाँव हो या शहर, युवा हों या आम नागरिक...जनता का मूड कुछ और है, और रिजीम चेंज गैंग की स्क्रिप्ट कुछ और अब हर हार के बाद बस एक ही सवाल कि भैया, भारत में तुम्हारी दाल गल क्यों नहीं रही? तो रिजीम चेंज गैंग आत्ममंथन करे, फिर भी समझ न आये तो कल मैं बताऊंगा कि उनकी दाल गल क्यों नहीं पा रही... — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 18, 2026

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया. अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘गांव हो या शहर, युवा हों या आम नागरिक... जनता का मूड कुछ और है और रिजीम चेंज गैंग की स्क्रिप्ट कुछ और. अब हर हार के बाद बस एक ही सवाल कि भैया, भारत में तुम्हारी दाल गल क्यों नहीं रही? तो रिजीम चेंज गैंग आत्ममंथन करे, फिर भी समझ न आये तो कल मैं बताऊंगा कि उनकी दाल गल क्यों नहीं पा रही...’

दिल्ली में हुए कई विरोध प्रदर्शन, निकाले गए मार्च

शिवराज सिंह चौहान का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और लोकसभा में LoP राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता देश में सत्ता परिवर्तन करने का आह्वान कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं के अलावा, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी लोगों की भारी भीड़ के साथ विरोध प्रदर्शन और मार्च का आयोजन किया.

इन प्रदर्शनों में देश की सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी, एसआईआर और चुनावों में धांधली करने के आरोप लगाए गए. साथ ही, इस दौरान CEC से इस्तीफा देने की भी मांग की गई.

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