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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीविजय देवरकोंडा से 1 साल तक शादी के लिए पूछती रही थीं रश्मिका मंदाना, 'कॉफी विद करण' में खोले राज

विजय देवरकोंडा से 1 साल तक शादी के लिए पूछती रही थीं रश्मिका मंदाना, 'कॉफी विद करण' में खोले राज

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में देखा जाएगा. शो का प्रोमो सामने आ चुका है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 18 Oct 2026 01:58 PM (IST)
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रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा हैप्पी स्पेस में हैं. दोनों प्रोफेशनली और पर्सनली अच्छे से बैलेंस बनाकर चल रहे हैं. अब कपल को करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में देखा जाएगा. शो से उनका प्रोमो सामने आ चुका है. रश्मिका और विजय पहली बार साथ में करण के शो में नजर आने वाले हैं. दोनों शो में शादी से जुड़ी कई बातें शेयर करते दिखेंगे. 

बता दें कि विजय देवरकोंडा को 'कॉफी विद करण 7' में एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ देखा गया था. दोनों ने साथ में फिल्म 'लाइगर' में काम किया था. 

टीजर में करण जौहर विजय और रश्मिका से पूछते हैं कि शादी के लिए किसने प्रपोज किया था. तो विजय कहते हैं कि रश्मिका ऐसे थीं कि चलो शादी कर लेते हैं. मैं ऐसे था कि आपने 100 बार पूछा लिया है तो चलो. फिर करण पूछते हैं सच में आपने 100 बार पूछा था. तो रश्मिका कहती हैं- मैंने पूरे एक साल तक इनसे पूछा था. 

 
 
 
 
 
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इसके अलावा रश्मिका अपने फेवरेट को-एक्टर का नाम बताती हैं. वो अल्लू अर्जुन और रणबीर कपूर में से अल्लू अर्जुन को चूज करती हैं. फिर करण विजय से पूछते हैं कि रश्मिका के अलावा आपको क्या लगता है कि ऑनस्क्रीन आपकी जोड़ी किसके साथ बेस्ट लगती है. तो रश्मिका कहती हैं- किसी के साथ नहीं. फिर विजय कहते हैं- शादी की पहला रूल है अपन पत्नी की हां में हां मिलाइए. फिर रश्मिका हंसने लगती हैं.

रश्मिका और विजय की शादी की बात करें तो उन्होंने 26 फरवरी 2026 को शादी की. उनकी शादी उदयपुर में हुई. इस शादी की बहुत चर्चा रही. दोनों की शादी के लुक वायरल हुए. दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत 2017 में हुई थी. कपल ने साथ में फिल्म 'गीता गोविंदम' में काम किया था.  इसके बाद दोनों सालों तक रिलेशनशिप में रहे. हालांकि, उन्होंने अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं किया था.

 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 18 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
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