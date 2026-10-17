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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की 'अक्का' का धमाकेदार टीजर आउट, जानें कब और कहां रिलीज होगी सीरीज

कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की 'अक्का' का धमाकेदार टीजर आउट, जानें कब और कहां रिलीज होगी सीरीज

कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की अपकमिंग सीरीज 'अक्का' का दमदार टीजर आ चुका है. आइए जानते हैं कि ये सीरीज कब और कहां रिलीज होने वाली है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 17 Oct 2026 01:44 PM (IST)
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साउथ की मशहूर एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश आज यानी 17 अक्टूबर को अपना 34वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग सीरीज 'अक्का' का टीजर रिलीज हो चुका है. इस सीरीज में उनके साथ राधिका आप्टे भी अहम रोल में हैं. ये एक गैंगस्टर सीरीज है जिसमें कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे का दमदार अवतार देखने को मिला है. आइए देखते हैं कि टीजर में क्या खास है और ये सीरीज कब और कहां रिलीज होने वाली है?

कीर्ति और राधिका की अक्का का टीजर आउट 

अक्का में राधिका आप्टे, 'रुद्रा' नाम का किरदार निभा रही हैं और कीर्ति सुरश के रोल का नाम भवानी है. टीजर की शुरुआत में कीर्ति दमदार अंदाज में एंट्री लेती हुई दिखाई देती हैं, जबकि दूसरी ओर राधिका भी सधे हुए अंदाज में नजर आईं. इसमें एक ऐसी जगह की कहानी हैं जहां 800 सालों से सिर्फ महिलाओं का राज चल रहा है. कीर्ति कहती हैं, 'हमारे यहां औरतें सिर्फ घर नहीं, कारोबार भी चलाती हैं.'

आमने-सामने हैं कीर्ति और राधिका

बता दें कि सीरीज में दोनों एक दूसरे के आमने-सामने हैं. ये कहानी बदले की भावना की कहानी है. इसमें एक तरफ कीर्ति अपने गैंग की मुखिया के तौर पर नजर आती हैं और जरूरत पड़ने पर खुद बंदूक उठाकर दुश्मनों को ढेर भी कर देती हैं. दूसरी ओर कीर्ति के रुतबे को देखने के बाद राधिका उनके राज को खत्म करने के लिए निकलती हैं. वो कहती हैं, 'बहनों का राज खत्म करने का वक्त आ गया है.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Radhika Apte
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