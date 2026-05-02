तमिल एक्टर धनुष स्टारर फिल्म 'कारा' (Kara Box Office Collection) ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल की शुरुआत की. मूवी की रिलीज को तीन दिन का वक्त हो गया है और मूवी ने महज दो दिनों में 13 करोड़ का आंकड़ा पार किया और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 20 करोड़ रहा. लेकिन अब तीसरे दिन फिल्म की कमाई में धीमी रफ्तार देखने के लिए मिली है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म को सेफ जोन में जाने के लिए और कितना कलेक्शन करना होगा.

धनुष, मामिता बैजू और केएस रविकुमार अभिनीत फिल्म 'कारा' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इसे 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिक्स रिस्पांस मिले. वहीं, धनुष को उनकी परफॉर्मेंस के लिए काफी पसंद किया गया. फिल्म की आलोचनाओं का असर इसके बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिला.

'कारा' ने दो दिनों में किया इतना कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, धनुष स्टारर फिल्म 'कारा' ने पहले दिन 6.20 करोड़ और दूसरे दिन 6.95 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका दो दिनों का कलेक्शन 13.15 करोड़ पहुंच गया था. वहीं, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 20 करोड़ तक ही पहुंच पाया. तीसरे दिन यानी कि शनिवार को इसकी कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है. बड़े बजट की फिल्म होने के नाते इसकी कमाई में गिरावट निराशाजनक है और अब इस पर फ्लॉप का खतरा मंडरा रहा है.

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कितना है 'कारा' का बजट

धनुष की फिल्म 'कारा' के बजट के बारे में बात की जाए तो इसका निर्माण मोटी रकम में किया गया है. कोई मोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 100 करोड़ के करीब बताया जा रहा है. ये धनुष की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक है. ऐसे में फिल्म को ना केवल वीकेंड के इन चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन करना होगा बल्कि वीकडेज में भी अच्छा कलेक्शन करने की जरूरत होगी. हालांकि, निर्माताओं के लिए ये जोखिम भरा कदम लग रहा है.

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सेफ जोन के लिए और कितना कमाना होगा?

इसके साथ ही अगर फिल्म 'कारा' के बॉक्स ऑफिस पर सेफ जोन के बारे में बात की जाए तो बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को लागत के मुकाबले ही 100 करोड़ का नेट कलेक्शन करना होगा. पहले दो दिनों में फिल्म ने 13.15 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो कि उम्मीद के मुताबिक नहीं है.

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'कारा' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'कारा' के बारे में बात की जाए तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन विग्नेश राजा ने किया है और इसका निर्माण वेल्स फिल्म इंटरनेशनल और थिंक स्टूडियोज के बैनर तले इशारी के गणेश ने किया है. फिल्म में करुणास, जयराम और पृथ्वी राजन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.