फिल्मों में आने से पहले अर्जुन कपूर ने घटाया था 50 किलो वजन, पुरानी फोटोज देख चौंक जाएंगे आप

फिल्म 'इशकजादे' से बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले अर्जुन ने करीब 50 किलो वजन घटाया था. एक समय उनका वजन लगभग 140 किलो हुआ करता था. इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और सख्त डाइट-वर्कआउट रूटीन फॉलो किया.