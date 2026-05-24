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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफिल्मों में आने से पहले अर्जुन कपूर ने घटाया था 50 किलो वजन, पुरानी फोटोज देख चौंक जाएंगे आप

फिल्मों में आने से पहले अर्जुन कपूर ने घटाया था 50 किलो वजन, पुरानी फोटोज देख चौंक जाएंगे आप

Arjun Kapoor Transformation: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने फिल्मों में आने से पहले करीब 50 किलो वजन घटाया था. आइए उनके जबरदस्त फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 May 2026 01:30 PM (IST)
Arjun Kapoor Transformation: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने फिल्मों में आने से पहले करीब 50 किलो वजन घटाया था. आइए उनके जबरदस्त फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन पर एक नजर डालते हैं.

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने साल 2012 में आई फिल्म 'इश्कजादे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं फिल्मों में आने से पहले करीब 50 किलो वजन घटाया था. वो पहले 140 किलो के थे. आइए अर्जुन कपूर के फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन पर एक नजर डालते हैं.

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बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर आज अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका शुरुआती समय बिल्कुल अलग था. साल 2012 में फिल्मों में आने से पहले उनका वजन बहुत ज्यादा था.
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर आज अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका शुरुआती समय बिल्कुल अलग था. साल 2012 में फिल्मों में आने से पहले उनका वजन बहुत ज्यादा था.
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फिल्म 'इशकजादे' से बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले अर्जुन ने करीब 50 किलो वजन घटाया था. एक समय उनका वजन लगभग 140 किलो हुआ करता था. इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और सख्त डाइट-वर्कआउट रूटीन फॉलो किया.
फिल्म 'इशकजादे' से बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले अर्जुन ने करीब 50 किलो वजन घटाया था. एक समय उनका वजन लगभग 140 किलो हुआ करता था. इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और सख्त डाइट-वर्कआउट रूटीन फॉलो किया.
Published at : 24 May 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
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