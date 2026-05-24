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फिल्मों में आने से पहले अर्जुन कपूर ने घटाया था 50 किलो वजन, पुरानी फोटोज देख चौंक जाएंगे आप
Arjun Kapoor Transformation: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने फिल्मों में आने से पहले करीब 50 किलो वजन घटाया था. आइए उनके जबरदस्त फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन पर एक नजर डालते हैं.
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने साल 2012 में आई फिल्म 'इश्कजादे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं फिल्मों में आने से पहले करीब 50 किलो वजन घटाया था. वो पहले 140 किलो के थे. आइए अर्जुन कपूर के फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 24 May 2026 01:30 PM (IST)
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