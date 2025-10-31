हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी

Kantara Chapter 1 Ott Release: ओटीटी पर आ गई 'कांतारा चैप्टर 1' मगर हिंदी में नहीं हुई रिलीज, फैंस हुए नाराज

Kantara Chapter 1 Ott Release: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आज रिलीज हो गई है. कांतारा चैप्टर 1 के फैंस ओटीटी पर आने के बाद भी नाराज हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 31 Oct 2025 11:09 AM (IST)
ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने आते ही धमाल मचा दिया था. ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अभी तक अच्छी कमाई कर रही है. कांतारा चैप्टर 1 के ओटीटी रिलीज का फैंस इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म हो गया है फिर भी फैंस नाराज हैं. दरअसल कांतारा चैप्टर 1 को ओटीटी पर तो रिलीज कर दिया गया है लेकिन ये हिंदी भाषा में रिलीज नहीं हुई है जिसकी वजह से फैंस बहुत गुस्से में हैं.

कांतारा चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट किया है. एक बार फिर उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सभी को इंप्रेस किया है. कांतारा चैप्टर 1 के साथ ही ऋषभ शेट्टी ने अगले पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी है. कांतारा चैप्टर 1 को आज ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है.

फैंस हुए नाराज

प्राइम वीडियो ने कांतारा चैप्टर 1 का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- 'लेजेंड वहीं लौट आए है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी. कांतारा चैप्टर 1 देखें प्राइम वीडियो पर. फिल्म को तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया गया है.' हिंदी में रिलीज नहीं होने की वजह से फैंस गुस्सा हो गए हैं. एक ने लिखा- तुम लोग हिंदी में क्यों इतना लेट करते हो. वहीं दूसरे ने लिखा-हिंदी कहां है. एक ने लिखा- हिंदी में भी रिलीज कर देते तो क्या चला जाता.

 
 
 
 
 
कांतारा चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें ऋषभ शेट्टी के साथ रुक्मिणी वसंत, गुलशन दैवेया और जयराम अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इन सभी सेलेब्स ने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है.

बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

कांतारा चैप्टर 1 के कलेक्शन की बात करें तो ये अब तक इंडिया में 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म अभी भी सिनेमाघरों पर लगी हुई है और कमाई कर रही है. वहीं वर्ल्डवाइड ये फिल्म 900 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है.

ये भी पढ़ें: Women's World Cup 2025 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो खुशी से झूमे सेलेब्स, करीना कपूर से ऋषभ शेट्टी तक ने दी बधाई

Published at : 31 Oct 2025 11:09 AM (IST)
