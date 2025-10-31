हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Women's World Cup 2025 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो खुशी से झूमे सेलेब्स, करीना कपूर से ऋषभ शेट्टी तक ने दी बधाई

Women's World Cup 2025 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो खुशी से झूमे सेलेब्स, करीना कपूर से ऋषभ शेट्टी तक ने दी बधाई

Women World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है. टीम इंडिया की इस जीत पर बॉलीवुड सेलेब्स भी झूम रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 31 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बीते दिन देश को फख्र करने का मौका दिया. दरअसल इंडियन वुमन क्रिकेट टीम ने मुंबई में हुए महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली . इस ऐतिहासिक उपलब्धि का पूरा देश जश्न मना रहा है. वहीं कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है.

करीना कपूर ने टीम इंडिया को दी बधाई
करीना कपूर ने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए लिखा, "और जैसा कि मैंने कहा कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं. धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ... शाबाश टीम इंडिया... फाइनल में माई गर्ल्स."


Women's World Cup 2025 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो खुशी से झूमे सेलेब्स, करीना कपूर से ऋषभ शेट्टी तक ने दी बधाई

सुनील शेट्टी ने टीम इंडिया की तारीफ की
सुनील शेट्टी ने एक्स पर लिखा, "339... ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ!!! यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य था. लेकिन आत्मविश्वास उससे भी ज़्यादा था. जेमिमा का नाबाद शतक और भारत का साहसिक पीछा - सचमुच जादू! टीम इंडिया जोश और विश्वास से भरपूर, फाइनल की ओर बढ़ रही है."

 

वरुण धवन ने जेमिमा रोड्रिग्स को बताया हीरो
वरुण ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जेमिमा रोड्रिग्स की फोटो शेयर की और लिखा, "मेरी हीरो."


Women's World Cup 2025 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो खुशी से झूमे सेलेब्स, करीना कपूर से ऋषभ शेट्टी तक ने दी बधाई

ऋषभ शेट्टी ने भी टीम इंडिया की सराहना की
कांतारा चैप्टर 1 अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा, "भारत के लिए क्या मोमेंट है!" हमारी महिला टीम, बीसीसीआई वुमन ऑस्ट्रेलिया पर रोमांचक जीत के साथ ICC वुमन वर्ल्ड कप 2025 के फ़ाइनल में पहुंच गई है!मैदान पर दृढ़ संकल्प, एकता और प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन. थैंक्यू जेमिमा रोड्रिग्स,वह शतक वाकई कमाल का था!

 

विक्रांत मैसी ने भी दी बधाई
विक्रांत मैसी ने भी इंस्टाग्राम पर बधाई देते हुए लिखा, "एक कदम और करीब!!! शाबाश।" इसके बाद उन्होंने लिखा, "शुक्रिया जेमिमा रोड्रिग्स, क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज़ी प्रदर्शनों में से एक."


Women's World Cup 2025 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो खुशी से झूमे सेलेब्स, करीना कपूर से ऋषभ शेट्टी तक ने दी बधाई

मनोज बाजपेयी ने टीम इंडिया की तारीफ की
मनोज बाजपेयी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, " कमाल कर दिया! फ़ाइनल में! हमारी नीली वर्दी वाली महिलाओं का शुद्ध हृदय, दृढ़ता और उत्कृष्टता. 339 रनों का पीछा करते हुए, जो महिला वनडे इतिहास का हाईएस्ट स्कोर है. एक ऐसा पल जिसने खेल को ऊपर उठाया और महिला क्रिकेट को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया. पूरी टीम को, और खासकर जेमिमा रोड्रिग्स को दबाव में उस शांत शतक के लिए सलाम। कप्तान हरमनप्रीत कौर  के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन, और महत्वपूर्ण क्षणों में रिचा, दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर के शानदार सहयोग के साथ. टीम इंडिया पर गर्व है. उन्हें फ़ाइनल के लिए शुभकामनाएं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manoj Bajpayee (@bajpayee.manoj)

कब है महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मैच?
बता दें कि भारत रविवार (2 नवंबर) को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से फाइनल में भिड़ेगा, जहां दोनों टीमें अपने पहले खिताब पर नज़रें गड़ाए हुए हैं. 2005 और 2017 के बाद, यह महिला विश्व कप फाइनल में भारत की तीसरी उपस्थिति होगी.

 

Published at : 31 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee Suniel Shetty KAREENA KAPOOR Women's World Cup 2025 Final
और पढ़ें
Embed widget