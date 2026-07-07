ओटीटी पर 'तारक मेहता...' का कमाल, व्यूवरशिप में बड़े-बड़े शोज को पछाड़ा, देखें टॉप 10 की लिस्ट

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस हफ्ते कई बड़े शोज और सीरीज ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की रही. शो ने व्यूअरशिप के मामले में कई चर्चित टाइटल्स को पीछे छोड़ते हुए टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है. आइए जानते हैं इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए ओटीटी शोज की पूरी लिस्ट.

पहले नंबर पर कौन?

ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, इस वक्त भारत में ओटीटी पर सबसे ज्यादा क्रिकेट सीरीज: भारत वर्सेज इंग्लैंड 2026 देखी जा रही है. इसे 13.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर समय रैना का पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' है, जिसे 9.7 मिलियन व्यूज मिले हैं. इसे आप यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को मिले इतने मिलियन व्यूज

तीसरे नंबर पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने अपनी जगह बनाई है, जिसने 8.5 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं. पिछले 18 साल से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पूरे भारत में ओटीटी पर चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. इसे 4.7 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस शो को आप यूट्यूब और सोनी लिव पर देख सकते हैं.

Ormax StreamView: Top 10 most-watched properties on OTT in India, for the week of Jun 29-Jul 5, 2026, based on audience research

Note: Estimated number of Indian audience (in Mn) who watched a property for at least 30 mins in the week of tracking. pic.twitter.com/r70wwwNZoG — Ormax Media (@OrmaxMedia) July 7, 2026

राजकुमार हिरानी की सीरीज का कमाल

वहीं, 4.5 मिलियन व्यूज के साथ पांचवें नबंर पर वेब सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' है, जिसके निर्देशक राजकुमार हिरानी हैं. ये एक साइबर-क्राइम कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है. ये जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है. वहीं, कुकिंग कॉमेडी रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' का तीसरा सीजन दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है. सातवें नंबर पर ट्रेंड कर रहे इस शो को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसे 4.1 मिलियन व्यूज मिले हैं.

नंबर 7 पर सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2'

संचिता बसु और धवल ठाकुर की वेब सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. इस सीरीज ने 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. वहीं, आठवें नबंर पर सीरीज 'अब होगा हिसाब' है, जिसने 3.3 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. ये सीरीज अमेजन एमएक्स प्लेयर पर देखी जा सकती है.

'अनुपमा' ने बनाई टॉप-10 में जगह

अमोल पराशर की कॉमेडी वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय 2' अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. ये सीरीज पूरे भारत में ओटीटी पर 9वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसे 3.0 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं, 2.9 मिलियन व्यूज के साथ 10वें नंबर पर रुपाली गांगुली का पॉपुलर शो 'अनुपमा' ट्रेंड कर रहा है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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