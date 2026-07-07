कन्नड़ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. इस पीरियड गैंगस्टर फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कुछ दिन पहले मेकर्स ने 'टॉक्सिक' का 'लेडीज एंड लेडीज' टीजर रिलीज किया था. इस टीजर का मकसद सिर्फ फिल्म की फीमेल स्टार कास्ट को दिखाना था.

'टॉक्सिक' के टीजर पर मचा बवाल

इस फिल्म यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसी हसीनाएं नजर आने वाली हैं. 'लेडीज एंड लेडीज' टीजर में इन सभी एक्ट्रेसेस की पहली झलक दिखाई गई है. हालांकि, टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. कई यूजर्स ने इसके कॉन्सेप्ट और महिलाओं के रोल पर सवाल उठाते हुए मेकर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. अब एक्टर बेनेडिक्ट गैरेट ने टीजर को लेकर हो रही आलोचना पर रिएक्ट किया है.

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मैं हिंसा के बजाय सेक्स वाली दुनिया को चुनूंगा...

दरअसल, बेनेडिक्ट गैरेट ने अपने इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन रखा था. इस दौरान एक यूजर ने उनसे पूछा, 'लोग 'टॉक्सिक' के 'लेडीज एंड लेडीज' टीजर से नफरत क्यों कर रहे हैं?' इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'मुझे कोई अंदाजा नहीं है. मैं बस यही मान सकता हूं कि लोगों को हिंसा देखने की तुलना में बोल्ड चीजें देखने में ज्यादा दिक्कत होती है. जो मेरी नजर में बिल्कुल बकवास है. मैं हिंसा के बजाय बोल्ड दुनिया को चुनूंगा.'

कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'?

बता दें कि 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. ये फिल्म 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. गीतू मोहनदास फिल्म की डायरेक्टर हैं. इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी है. फिल्म के प्रोड्यूसर वेंकट के. नारायण और यश हैं.

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