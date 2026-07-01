मंगलवार को 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, 5वें दिन फिल्म पर हुई नोटों की हुई बरसात

अक्षय कुमार, परेश रावल, दिशा पाटनी सहित कई स्टार्स वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने अच्छी शुरुआत और धुआंधार ओपनिंग वीकेंड के बाद वीकडेज में भी बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा दिया है. फिल्म ने मंडे टेस्ट में टॉप किया और अब मंगलवार को भी इसने जबरदस्त कलेक्शन कर डाला है. चलिए यहां जानते हैं रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 'वेलकम टू द जंगल' का कारोबार कितना रहा है?

'वेलकम टू द जंगल' ने 5वें दिन कितना किया कलेक्शन?

अहमद खान निर्देशित 'वेलकम टू द जंगल' दर्शकों को एंटरटेन करने में कामयाब हुई है. दरअसल इस कॉमेडी से भरी फिल्म को फैमिली ऑडियंस से खूब प्यार मिल रहा है. नतीजतन ये वीकडेज में भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है. हालांकि वर्किंग डेज होने के चलते इसकी कमाई में गिरावट भी आई है फिर भी ये करोड़ों कूट रही है और नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पेड प्रीव्यू में 3.75 करोड़ कमाए थे.

इसके बाद इसकी ओपनिंग डे की कमाई 15.25 करोड़ रही.

वीकेंड में इसने शनिवार को यानी दूसरे दिन 20 करोड़ और तीसरे दिन संडे को 24.75 करोड़ जोड़े.

फिर चौथे दिन सोमवार को इसने मंदी भी झेली और 8.50 करोड़ कमाए.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के 5वें दिन मंगलवार को 9.25 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इसका भारत में 5 दिनों का नेट कलेक्शन अब 81.50 करोड़ रुपये हो गया है.

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'वेलकम टू द जंगल' साल की टॉप 5 फिल्मों में करने वाली है एंट्री

'वेलकम टू द जंगल' ने मंगलवार को अच्छी तेजी दिखाते हुए 9.25 करोड़ कमाए और इसका कुल कलेक्शन अब 81.50 करोड़ रुपये हो गया है. इसी के साथ अब ये शाहिद कपूर की ओ रोमियो के लाइफटाइम कलेक्शन 83.35 करोड़ को पीछे छोड़ने से इंचभर दूर रह गई है. 1.85 करोड़ और कमाते ही 'वेलकम टू द जंगल' इस फिल्म को मात दे देगी और साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी.

'वेलकम टू द जंगल' अपने पहले पार्ट से निकली आगे

5वें दिन 80 करोड़ का कलेक्शन करने के साथ ही 'वेलकम टू द जंगल' ने इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 'वेलकम' की लाइफ़टाइम कमाई 71.25 करोड़ नेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इसके साथ ही, ये फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. पहले नंबर पर 'वेलकम बैक' बनी हुई है जिसकी लाइफ टाइम कमाई 97 करोड़ नेट है. उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड तक 'वेलकम टू द जंगल' फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म को भी मात दे देगी और नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा कर लेगी.

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में

'वेलकम टू द जंगल' को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है और इसे बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप के तहत फिरोज ए. नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है, यह मशहूर 'वेलकम' फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार ने 17 साल बाद इस फ्रैंचाइज़ी में वापसी की है. ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

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