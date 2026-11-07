ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीइन फिल्मों में है भरपूर सस्पेंस और ट्विस्ट, क्लाइमेक्स देखकर उड़ जाएंगे होश

इन फिल्मों में है भरपूर सस्पेंस और ट्विस्ट, क्लाइमेक्स देखकर उड़ जाएंगे होश

ओटीटी पर मौजूद ये 3 फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं, लेकिन इन फिल्मों के ट्विस्ट्स आपका दिमाग हिला कर रख देंगे. चलिए आपको बताते हैं कि आप ये फिल्में कहां देख सकते हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 07 Nov 2026 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं और सस्पेंस से भरपूर फिल्में ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये 3 अंडररेटेड थ्रिलर फिल्में जरूर देखनी चाहिए. इन फिल्मों की कहानी इतनी मजेदार है कि आप एक बार शुरु करने के बाद फिल्म को बीच में रोक नहीं पाएंगे. चलिए आपको बताते हैं, इन तीन फिल्मों की कहानी क्या है.

गेम

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
फिर पर्दे पर लौटेगी महाभारत की कहानी, 'एक धर्मयुद्ध' सीजन 2 का टीजर जारी, 24 नवंबर से शुरू होगा महासंग्राम
फिर पर्दे पर लौटेगी महाभारत की कहानी, 'एक धर्मयुद्ध' सीजन 2 का टीजर जारी
ओटीटी
'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कहां देख पाएंगे फिल्म
'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कहां देख पाएंगे फिल्म
ओटीटी
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
ओटीटी
सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ने OTT पर दी दस्तक, फिल्म देखने के लिए खर्च करने होंगे 349 रुपये
सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ओटीटी पर हुई रिलीज, देखने के लिए चुकाने होंगे 349 रुपये

2011 में आई ‘गेम’ फिल्म एक बहुत ही अंडररेटेट मर्डर मिस्ट्री है. अभिषेक बच्चन की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन ये एक शानदार फिल्म है, जिसमें सस्पेंस कूट-कूटकर भरा है.

इस फिल्म में एक बिजनेसमैन 4 लोगों को अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाता है. दरअसल, उसे शक होता है कि उसकी बेटी की मौत में इन चारों का कुछ न कुछ हाथ जरूर है. लेकिन इन चारों के आइलैंड पर पहुंचने के अगले ही दिन इस बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है. इसके बाद सभी लोग शक के दायरे में आ जाते हैं. आगे की पूरी कहानी में धीरे-धीरे खुलासा होता है कि आखिर ये मर्डर किया किसने है. आप ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

इन फिल्मों में है भरपूर सस्पेंस और ट्विस्ट, क्लाइमेक्स देखकर उड़ जाएंगे होश

कंपेनियन

अगर आप साइंस-फिक्शन और थ्रिलर दोनों जॉनर की फिल्में पसंद हैं, तो ये फिल्म आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी. इस फिल्म की कहानी एक कपल और उनके दोस्तों के गेटअवे से शुरू होती है. इस कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट्स आते हैं, जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. फिल्म का एक सीक्रेट फिल्म की कहानी ही बदल देता है. ये फिल्म देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है. ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें सोफी थैचर, जैक क्वेड, लुकास गेज, मेगन सूरी और रुपर्ट फ्रेंड ने लीड और सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं. वहीं इस फिल्म को ड्रू हैनकॉक ने डायरेक्ट किया है.

इन फिल्मों में है भरपूर सस्पेंस और ट्विस्ट, क्लाइमेक्स देखकर उड़ जाएंगे होश

डिस्कलोजर डे

ये फिल्म हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है लेकिन ये उनका बाकी एलियन फिल्मों की तरह नहीं है. जून 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म में एमिली ब्लंट ने जो कमाल की एक्टिंग की है, उसका कोई जवाब ही नहीं है.

इस फिल्म में एक एलियन है, लेकिन सरकार लोगों को इस बात का पता नहीं लगने देना चाहती. इस फिल्म का नाम उस दिन के आधार पर रखा गया है, जिस दिन इस रहस्य से पर्दा उठेगा यानी इस सीक्रेट डिस्क्लोज होगा. ये फिल्म इतनी मजेदार है कि इसमें आप जरा भी बोर नहीं होंगे. आप जियो हॉटस्टार पर इस मूवी को देख सकते हैं.   


इन फिल्मों में है भरपूर सस्पेंस और ट्विस्ट, क्लाइमेक्स देखकर उड़ जाएंगे होश

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Best Thriller Films
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
फिर पर्दे पर लौटेगी महाभारत की कहानी, 'एक धर्मयुद्ध' सीजन 2 का टीजर जारी, 24 नवंबर से शुरू होगा महासंग्राम
फिर पर्दे पर लौटेगी महाभारत की कहानी, 'एक धर्मयुद्ध' सीजन 2 का टीजर जारी
ओटीटी
'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कहां देख पाएंगे फिल्म
'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कहां देख पाएंगे फिल्म
ओटीटी
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
दिवाली वीकेंड पर क्या-क्या देखें? थिएटर्स से से ओटीटी तक पर नई फिल्मों की बाढ़
ओटीटी
सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ने OTT पर दी दस्तक, फिल्म देखने के लिए खर्च करने होंगे 349 रुपये
सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'द वन' ओटीटी पर हुई रिलीज, देखने के लिए चुकाने होंगे 349 रुपये
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अबूधाबी में चर्चा से पहले फिर तनाव, रूस ने दागीं यूक्रेन पर मिसाइलें, 172 ड्रोन से मचाई तबाही
अबूधाबी में चर्चा से पहले फिर तनाव, रूस ने दागीं यूक्रेन पर मिसाइलें, 172 ड्रोन से मचाई तबाही
राजस्थान
अमेरिका में डिटेन हुआ लॉरेंस गैंग का हरि बॉक्सर, राजस्थान में दर्ज हैं 22 केस
अमेरिका में डिटेन हुआ लॉरेंस गैंग का हरि बॉक्सर, राजस्थान में दर्ज हैं 22 केस
बॉलीवुड
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
'रामायण' से लीक हुआ लक्ष्मण-सीता का फाइट सीक्वेंस, हिंदी वर्जन में है मिसिंग
क्रिकेट
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार
टी20 टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या को फिर नहीं मिला चांस, वापसी पर सस्पेंस बरकरार
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
कार
Fast Cars India: हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां
हाईवे से इन कारों को है इश्क, रफ्तार पकड़ते ही रॉकेट बन जाती है ये गाड़ियां
शिक्षा
RBSE Rajsthan Board Exam 2027: राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीख जारी, जानें कब से शुरू होगी परीक्षाएं?
राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीख जारी, जानें कब से शुरू होगी परीक्षाएं?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget