दिवाली पर परिवार के साथ देख डालें ये फिल्में-सीरीज, घर बैठे मिलेगा सिनेमाघर जैसा मजा!

इस दिवाली अगर आप घर पर ही पूरे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो साथ बैठकर कोई अच्छी फिल्म या सीरीज देखने से बेहतर क्या होगा. ओटीटी पर ऐसी कई फैमिली ड्रामा फिल्में मौजूद हैं, जिन्हें आप अपने माता-पिता और बच्चों के साथ भी आराम से देख सकते हैं.

यहां हम आपके लिए कुछ ऐसी ही शानदार फिल्में और सीरीज लेकर आए हैं, जो परिवार के हर सदस्य को पसंद आएंगी.

'मीठे में क्या है'

30 अक्टूबर 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म में ऋत्विक भौमिक, रोहिणी हट्टंगड़ी और आयशा रजा नजर आ रहे हैं. कहानी एक परिवार की है, जो दिवाली पर नानी के घर इकट्ठा होता है. इस दौरान परिवार के कई राज खुलते हैं और रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं. ये नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

'ग्रेटर कलेश'

17 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'ग्रेटर कलेश' एक फैमिली ड्रामा है. इसमें अहसास चन्ना, सुप्रिया शुक्ला और हैप्पी रंजीत अहम भूमिकाओं में हैं. कहानी ट्विंकल की है, जो दिवाली पर अचानक अपने घर लौटती है, लेकिन इस फैमिली रीयूनियन में पुराने राज और आपसी अनबन सामने आने लगती है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

'चुंबक'

10 सितंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर आई इस सीरीज में नीना गुप्ता, देवेन भोजानी, अर्जुन बिजलानी और सुमीत व्यास जैसे कलाकार हैं. इसकी कहानी पांच परिवारों की है, जो एक ही कॉलोनी में रहते हैं. पड़ोसियों के बीच होने वाली नोकझोंक, हंसी-मजाक और रोजमर्रा के किस्से इसे मजेदार बनाते हैं.4

'दिलवाली दिवाली'

5 नवंबर 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म में मिहिर आहूजा, मनोज पाहवा और नीलू कोहली नजर आ रहे हैं. कहानी अंश की है, जो विदेश से लौटकर अपने माता-पिता को नए घर में शिफ्ट करता है, लेकिन दिवाली पर उसे एहसास होता है कि परिवार की खुशी सिर्फ बड़े घर में नहीं, बल्कि अपनों के साथ रहने में है.

'डोंट ट्रबल द ट्रबल'

2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आई इस फिल्म में फहाद फासिल और स्सारा पालेकर मुख्य भूमिका में हैं. कहानी सूरी नाम के एक छोटे-मोटे ठग की है, जिसकी मुलाकात जादुई शक्तियों वाली दिव्या से होती है और फिर दोनों एक रोमांचक सफर पर निकल पड़ते हैं.