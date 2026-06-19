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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर मचा गई गदर, लेकिन ओटीटी पर एक फिल्म से खा गई मात

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर मचा गई गदर, लेकिन ओटीटी पर एक फिल्म से खा गई मात

Dhurandhar 2 The Revenge OTT: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा तो उड़ा दिया लेकिन ओटीटी पर एक जगह मात खा गई. चलिए बताते हैं वो क्या है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 19 Jun 2026 08:32 PM (IST)
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Dhurandhar 2 The Revenge OTT Jio Hotstar: आदित्य धर की मल्टी स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही उड़ा दिया था. फिल्म जबसे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तभी से इसने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया. ये सिनेमाघरों में करीब 75 दिनों तक टिकी रही और धांसू कमाई की. वर्ल्डवाइड 1800 करोड़ से ज्यादा कमाई की लेकिन ओटीटी पर आई तो एक फिल्म से मात खा गई. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, जियो हॉटस्टार पर 'धुरंधर 2 द रिवेंज' को रिलीज किया गया. इसकी स्ट्रीमिंग को करीब दो हफ्ते का वक्त बीत गया है लेकिन ये फिल्म व्यूअरशिप के मामले में एक फिल्म को मात नहीं दे पाई. ये कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह खुद हैं. उनकी फिल्म अपनी ही मूवी को ओटीटी पर नहीं पछाड़ पाई. Ormax की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म को दूसरे हफ्ते में 7.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली. ये इंडिया में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली दूसरी फिल्म रही.  

यह भी पढ़ें: 2025 की कन्नड़ फिल्म, जिसने रचा था इतिहास, 717.05% प्रॉफिट कमाकर 'धुरंधर' को भी पछाड़ा

OTT पर 'धुरंधर' को नहीं पछाड़ पाई 'धुरंधर 2'

गौरतलब है कि 'धुरंधर' को 'धुरंधर 2' नहीं पछाड़ पाई है. कोईमोई में छपी रिपोर्ट के अनुसार, 'धुरंधर 2' को जियो हॉटस्टार पर 20.3 मिलियन व्यूज मिले, जिसके बाद ये दूसरे नंबर पर बनी हुई है. ये ओटीटी पर 2026 की अभी तक सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है. वहीं, आदित्य धर की 'धुरंधर' को इससे ज्यादा 31.1 मिलियन व्यूज मिले हैं. ये नंबर 1 पर है.

OTT पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टॉप 5 फिल्में

धुरंधर (नेटफ्लिक्स)- 31.1 मिलियन व्यूज
धुरंधर 2 (जियो हॉटस्टार)- 20.3 मिलियन व्यूज
अक्यूज्ड (नेटफ्लिक्स)- 16.6 मिलियन
मेड इन कोरिया (नेटफ्लिक्स)- 13.5 मिलियन
हक (नेटफ्लिक्स)- 11.3 मिलियन

यह भी पढ़ें: समय रैना का बड़ा ऐलान, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2'

'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और प्रॉफिट

बहरहाल, अगर फिल्म 'धुरंधर 2' के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 92 दिनों में 1,813.33 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 1,149.24 करोड़ रहा. जबकि फिल्म का बजट 250 करोड़ बताया जाता है. ऐसे में इसका प्रॉफिट 625.33% हुआ.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 19 Jun 2026 08:32 PM (IST)
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