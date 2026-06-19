हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल

Box Office: 296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल

Tamil Highest Grossing Film 2026: इस साल साउथ की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा देखने के लिए मिला. ऐसे में आपको 2026 की तमिल की पांचवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 19 Jun 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

Tamil Highest Grossing Film 2026: इस साल बॉक्स ऑफिस पर साउथ और बॉलीवुड के बीच कड़ी टक्कर देखने के लिए मिली. इसमें कई फिल्में आईं, जिसमें छोटे बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े बजट की फिल्मों को धूल चटा दी. ऐसे में आपको तमिल की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने 296.94% का प्रॉफिट कमाया.

दरअसल, तमिल की जिस हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 'ब्लास्ट' (Blast) है, जो बिना शोर-शराबे के आई और धमाकेदार कलेक्शन कर गई. इसमें अर्जुन सरजा जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं. फिल्म ने 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' के धमाके के बीच धांसू कमाई करके चली गई थी. 

यह भी पढ़ें: 'कॉकटेल 2' के आते ही इन 6 फिल्मों का खेल खत्म, जानें फ्राइडे को किसने की कितनी कमाई

2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म बनी

अर्जुन सरजा स्टारर फिल्म 'ब्लास्ट' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई के साथ ही ये 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म बनी (इंडिया नेट कलेक्शन के हिसाब से) थी. इसने धनुष स्टारर 'कारा' को भी पछाड़ दिया था. वहीं, 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' को पछाड़कर 5वें नंबर पर आ गई थी. 

इसके साथ ही अगर 'ब्लास्ट' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 71.45 करोड़ तो इंडिया नेट कलेक्शन 49.95 करोड़ रहा था. फिल्म ने ओवरसीज में भी 14.05 करोड़ का बिजनेस किया था.

यह भी पढ़ें: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, एक ने कमाया 470% प्रॉफिट

'ब्लास्ट' ने कितना कमाया प्रॉफिट

तमिल फिल्म 'ब्लास्ट' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो इसने अच्छी खासी कमाई की. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 18 करोड़ रहा था. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 71.45 करोड़ करोड़ रहा, इस लिहाज से फिल्म को करीब 296.94% का प्रॉफिट हुआ. बड़ी फिल्मों की कमाई के बीच इतना प्रॉफिट कमाना किसी भी फिल्म के लिए कमाल की बात है.

Blast (2026) - Cast, Reviews & Showtimes - District

'ब्लास्ट' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'ब्लास्ट' के बारे में बात की जाए तो ये एक तमिल मार्शल आर्ट्स-एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इसमें अर्जुन सरजा लीड रोल में हैं. उनके साथ एक्ट्रेस अभिरामी और प्रीति मुखुंधन भी लीड रोल में हैं. इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी को दिखाया गया है, जो भ्रष्ट कॉर्पोरेट से लड़ता है. मामला 1000 करोड़ घोटाले का होता है.

इसके साथ ही बात की जाए कि इसे कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं तो मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जा रहा है कि फिल्म 26 जून को ओटीटी पर दस्तक दे सकती है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Tamil Highest Grossing Film 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Box Office: 296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
साउथ सिनेमा
OM Announcement: धनुष की फिल्म का टाइटल अनाउंस, फर्स्ट लुक भी आया सामने, जानें- कब रिलीज होगी मूवी
धनुष की फिल्म का टाइटल अनाउंस, फर्स्ट लुक भी आया सामने, जानें- कब रिलीज होगी मूवी
साउथ सिनेमा
'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल
घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Thursday Box Office: गुरुवार को 'मैं वापस आऊंगा' का बजा डंका, 'भारत भाग्य विधाता', 'गवर्नर' की डूबी लुटिया, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
गुरुवार को 'मैं वापस आऊंगा' चमकी, 'भारत भाग्य विधाता','गवर्नर' ने तोड़ा दम, जानें- कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
महाराष्ट्र
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
इंडिया
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget