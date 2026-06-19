296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल

Tamil Highest Grossing Film 2026: इस साल बॉक्स ऑफिस पर साउथ और बॉलीवुड के बीच कड़ी टक्कर देखने के लिए मिली. इसमें कई फिल्में आईं, जिसमें छोटे बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े बजट की फिल्मों को धूल चटा दी. ऐसे में आपको तमिल की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने 296.94% का प्रॉफिट कमाया.

दरअसल, तमिल की जिस हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 'ब्लास्ट' (Blast) है, जो बिना शोर-शराबे के आई और धमाकेदार कलेक्शन कर गई. इसमें अर्जुन सरजा जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं. फिल्म ने 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' के धमाके के बीच धांसू कमाई करके चली गई थी.

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2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म बनी

अर्जुन सरजा स्टारर फिल्म 'ब्लास्ट' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई के साथ ही ये 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म बनी (इंडिया नेट कलेक्शन के हिसाब से) थी. इसने धनुष स्टारर 'कारा' को भी पछाड़ दिया था. वहीं, 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' को पछाड़कर 5वें नंबर पर आ गई थी.

इसके साथ ही अगर 'ब्लास्ट' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 71.45 करोड़ तो इंडिया नेट कलेक्शन 49.95 करोड़ रहा था. फिल्म ने ओवरसीज में भी 14.05 करोड़ का बिजनेस किया था.

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'ब्लास्ट' ने कितना कमाया प्रॉफिट

तमिल फिल्म 'ब्लास्ट' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो इसने अच्छी खासी कमाई की. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 18 करोड़ रहा था. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 71.45 करोड़ करोड़ रहा, इस लिहाज से फिल्म को करीब 296.94% का प्रॉफिट हुआ. बड़ी फिल्मों की कमाई के बीच इतना प्रॉफिट कमाना किसी भी फिल्म के लिए कमाल की बात है.

'ब्लास्ट' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'ब्लास्ट' के बारे में बात की जाए तो ये एक तमिल मार्शल आर्ट्स-एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इसमें अर्जुन सरजा लीड रोल में हैं. उनके साथ एक्ट्रेस अभिरामी और प्रीति मुखुंधन भी लीड रोल में हैं. इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी को दिखाया गया है, जो भ्रष्ट कॉर्पोरेट से लड़ता है. मामला 1000 करोड़ घोटाले का होता है.

इसके साथ ही बात की जाए कि इसे कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं तो मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जा रहा है कि फिल्म 26 जून को ओटीटी पर दस्तक दे सकती है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.