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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीChand Mera Dil OTT Release: अनन्या पांडे और लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल' ओटीटी पर रिलीज हुई, जानिए कहां देख सकते हैं

Chand Mera Dil OTT Release: अनन्या पांडे और लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल' ओटीटी पर रिलीज हुई, जानिए कहां देख सकते हैं

Chand Mera Dil OTT Release: फिल्म 'चांद मेरा दिल' थिएटर के बाद अब ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है. आइए जानते हैं इस रोमांटिक ड्रामा को आप कब और कहां देख पाएंगे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Jul 2026 11:01 AM (IST)
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अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' सिनेमाघरों में अपना सफर पूरा करने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. अगर आप थिएटर में इसे नहीं देख पाए थे, तो अब घर बैठे इसकी फिल्म का आनंद ले सकते हैं. आइए जानते हैं फिल्म को ऑनलाइन कहां देख सकते हैं.

ओटीटी पर कहां देखें 'चांद मेरा दिल'?
अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' 22 मई को थिएटर में रिलीज हुई थी. सिनेमाघरों में फिल्म को दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. फिलहाल अब ये रोमांटिक ड्रामा 17 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. 

 
 
 
 
 
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'चांद मेरा दिल' की कहानी
'चांद मेरा दिल' की कहानी आरव और चांदनी के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों की पहली मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले दिन होती है, जहां ओरिएंटेशन के दौरान चांदनी का फ्यूजन डांस देखकर आरव पहली ही नजर में उससे इंप्रेस हो जाता है. यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत होती है. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है, लेकिन एक अनचाही प्रेग्नेंसी उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल देती है. 

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परिवार के विरोध के बावजूद आरव और चांदनी अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करते हैं और कम उम्र में ही शादी कर लेते हैं. हालांकि, आर्थिक तंगी, जिम्मेदारियां और रिश्ते में बढ़ते तनाव के चलते उनकी शादी मुश्किल दौर से गुजरने लगती है. एक घटना के बाद चांदनी अपनी बेटी काव्या के साथ आरव को छोड़ने का फैसला कर लेती है. इसके बाद कहानी में कई नए मोड़ आते हैं. 

फिल्म की स्टारकास्ट
बता दें, फिल्म में अनन्या पांडे ने चांदनी प्रसाद और लक्ष्य ने आरव रावत का किरदार निभाया है. इनके अलावा आस्था सिंह, परेश पाहुजा, मनीष चौधरी, इरावती हर्षे, चारु शंकर, अतुल कुमार, अखिल कैमेल और समायरा पवार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. 'चांद मेरा दिल' का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है, जबकि इसे धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है.

'चांद मेरा दिल' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर 'चांद मेरा दिल' का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 29.09 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन 34.26 करोड़ रुपये रहा. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 38.11 करोड़ रुपये रहा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 17 Jul 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Ananya Panday Chand Mera Dil
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