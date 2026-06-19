हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox office: 2025 की कन्नड़ फिल्म, जिसने रचा था इतिहास, 717.05% प्रॉफिट कमाकर 'धुरंधर' को भी पछाड़ा

Box office: 2025 की कन्नड़ फिल्म, जिसने रचा था इतिहास, 717.05% प्रॉफिट कमाकर 'धुरंधर' को भी पछाड़ा

Most Profitable Film 2025: पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर जहां 'धुरंधर' का कब्जा रहा वहीं, कन्नड़ की एक फिल्म को वो पछाड़ नहीं पाई, जिसने ऐतिहासिक कमाई की थी. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 19 Jun 2026 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

Most Profitable Film 2025: बॉक्स ऑफिस पर पिछले साल आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का जलवा देखने के लिए मिला था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था. लेकिन इसके बावजूद भी ये कन्नड़ की एक फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. हालांकि, कमाई तो ज्यादा रही लेकिन प्रॉफिट कमाने के मामले में आदित्य धर भी पीछे रह गए. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, कन्नड़ की जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं ये एक एनिमेटेड फिल्म है, जो माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है. 2 घंटे 10 मिनट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की थी और सबको पीछे छोड़ दिया था. इसे 'धुरंधर' से पहले 25 जुलाई, 2025 में रिलीज किया गया था. ये कोई और नहीं बल्कि एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' थी.

यह भी पढ़ें: 2026 की तमिल की वो फिल्म, जिसने कमाया 296% प्रॉफिट, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल

'महावतार नरसिम्हा' ने की थी ऐतिहासिक कमाई

'महावतार नरसिम्हा' कन्नड़ की एनिमेटेड फिल्म है, जिसने पिछले साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई की थी. फिल्म का प्रॉफिट इतना रहा था कि 'धुरंधर' भी इसे पीछे नहीं छोड़ पाई थी. सैकनिल्क के अनुसार, 'महावतार नरसिम्हा' का इंडिया नेट कलेक्शन 251.30 करोड़ रहा था जबकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 326.82 करोड़ कमाए थे. इसके साथ ही फिल्म ने ओवरसीज में 28 करोड़ का कलेक्शन किया था.

Mahavatar Narsimha (2024) - IMDb

इतना ही नहीं, 'महावतार नरसिम्हा' इंडिया में 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली पहली इंडियन एनिमेटेड फिल्म थी, जिसे बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था तो वहां भी ये महीनों तक ट्रेंडिंग लिस्ट में बरकरार रही थी.

यह भी पढ़ें: 'कॉकटेल 2' के आते ही इन 6 फिल्मों का खेल खत्म, जानें फ्राइडे को किसने की कितनी कमाई

'महावतार नरसिम्हा' ने कमाया था 'धुरंधर' से ज्यादा प्रॉफिट

'महावतार नरसिम्हा' के बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 40 करोड़ था जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 326.82 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट भी कमाल रहा था. इसने 717.05% प्रॉफिट कमाया था. जबकि 'धुरंधर' ने 1300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने के महज 422.14% प्रॉफिट कमाया था. 

'महावतार नरसिम्हा' के बारे में

बहरहाल, अगर 'महावतार नरसिम्हा' के बारे में बात की जाए तो इसमें विष्णु के प्रिय भक्त प्रह्लाद की कहानी दिखाई गई थी. फिल्म में हिरण्यकशिपु के वध भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा के बारे में दिखाया गया था. ये एक बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म साबित हुई थी, जिसे ओटीटी पर हिंदी में भी देखा जा सकता है. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Most Profitable Film
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Box office: 2025 की कन्नड़ फिल्म, जिसने रचा था इतिहास, 717.05% प्रॉफिट कमाकर 'धुरंधर' को भी पछाड़ा
2025 की कन्नड़ फिल्म, जिसने रचा था इतिहास, 717.05% प्रॉफिट कमाकर 'धुरंधर' को भी पछाड़ा
साउथ सिनेमा
OM Release Announcement: धनुष की मोस्ट अवेटेड फिल्म OM की रिलीज डेट का ऐलान, फर्स्ट लुक भी आया सामने
धनुष की मोस्ट अवेटेड फिल्म OM की रिलीज डेट का ऐलान, फर्स्ट लुक भी आया सामने
साउथ सिनेमा
Box Office: 296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
साउथ सिनेमा
'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल
घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Nissan Tekton SUV: Patrol जैसा लुक, लेकिन Hybrid मिलेगा या नहीं? #nissan #tekton #autolive
US-Iran Peace Deal: ईरान-यूएस डील पर संकट! इजरायल-हिजबुल्ला विलेन? Explained |ABPLIVE
MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
बिहार
सपा में टूट की अटकलों पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'अखिलेश यादव की अपनी पार्टी पर पकड़...'
सपा में टूट की अटकलों पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'अखिलेश यादव की अपनी पार्टी पर पकड़...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
साउथ सिनेमा
Box Office: 296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
विश्व
चीन के जिस लैब में बना था कोरोना वायरस, यूएस साइंटिस्ट ने की थी उसकी फंडिंग? अब तक का बड़ा खुलासा
चीन के जिस लैब में बना था कोरोना वायरस, US साइंटिस्ट ने की थी उसकी फंडिंग? अब तक का बड़ा खुलासा
इंडिया
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
इंडिया
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget