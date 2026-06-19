2025 की कन्नड़ फिल्म, जिसने रचा था इतिहास, 717.05% प्रॉफिट कमाकर 'धुरंधर' को भी पछाड़ा

Most Profitable Film 2025: बॉक्स ऑफिस पर पिछले साल आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का जलवा देखने के लिए मिला था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था. लेकिन इसके बावजूद भी ये कन्नड़ की एक फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. हालांकि, कमाई तो ज्यादा रही लेकिन प्रॉफिट कमाने के मामले में आदित्य धर भी पीछे रह गए. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, कन्नड़ की जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं ये एक एनिमेटेड फिल्म है, जो माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है. 2 घंटे 10 मिनट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की थी और सबको पीछे छोड़ दिया था. इसे 'धुरंधर' से पहले 25 जुलाई, 2025 में रिलीज किया गया था. ये कोई और नहीं बल्कि एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' थी.

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'महावतार नरसिम्हा' ने की थी ऐतिहासिक कमाई

'महावतार नरसिम्हा' कन्नड़ की एनिमेटेड फिल्म है, जिसने पिछले साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई की थी. फिल्म का प्रॉफिट इतना रहा था कि 'धुरंधर' भी इसे पीछे नहीं छोड़ पाई थी. सैकनिल्क के अनुसार, 'महावतार नरसिम्हा' का इंडिया नेट कलेक्शन 251.30 करोड़ रहा था जबकि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 326.82 करोड़ कमाए थे. इसके साथ ही फिल्म ने ओवरसीज में 28 करोड़ का कलेक्शन किया था.

इतना ही नहीं, 'महावतार नरसिम्हा' इंडिया में 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली पहली इंडियन एनिमेटेड फिल्म थी, जिसे बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था तो वहां भी ये महीनों तक ट्रेंडिंग लिस्ट में बरकरार रही थी.

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'महावतार नरसिम्हा' ने कमाया था 'धुरंधर' से ज्यादा प्रॉफिट

'महावतार नरसिम्हा' के बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 40 करोड़ था जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 326.82 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट भी कमाल रहा था. इसने 717.05% प्रॉफिट कमाया था. जबकि 'धुरंधर' ने 1300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने के महज 422.14% प्रॉफिट कमाया था.

'महावतार नरसिम्हा' के बारे में

बहरहाल, अगर 'महावतार नरसिम्हा' के बारे में बात की जाए तो इसमें विष्णु के प्रिय भक्त प्रह्लाद की कहानी दिखाई गई थी. फिल्म में हिरण्यकशिपु के वध भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा के बारे में दिखाया गया था. ये एक बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म साबित हुई थी, जिसे ओटीटी पर हिंदी में भी देखा जा सकता है. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.