'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का समय रैना ने किया ऐलान, नेटफ्लिक्स के साथ यूट्यूब पर भी देख सकेंगे शो

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीIndia's Got Latent Season 2: समय रैना का बड़ा ऐलान, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2'

India's Got Latent Season 2: समय रैना का बड़ा ऐलान, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2'

India's Got Latent Season 2 Announcement: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 का ऐलान कर दिया है. इसे नेटफ्लिक्स के साथ ही यूट्यूब पर भी देख सकते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 19 Jun 2026 07:07 PM (IST)
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India's Got Latent Season 2 Announcement: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर से अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर चर्चा में हैं. इस शो के नए सीजन का ऐलान कर दिया गया है, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा. साथ ही फैंस इसे यूट्यूब पर भी देख सकेंगे. समय रैना ने खुद अपने शो के नए सीजन का ऐलान किया है. इसका एक अनाउंसमेंट वीडियो भी शेयर किया है. 

दरअसल, समय रैना का पॉपुलर कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का सीजन 2 अब केवल उनके ही यूट्यूब चैनल पर नहीं बल्कि ओटीटी पर आने वाला है. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसे जल्द ही स्ट्रीम किया जाएगा. शो के अनाउंसमेंट का एक वीडियो नेटफ्लिक्स की ओर से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसमें समय रैना अपने शो के बारे में बताते नजर आते हैं. 

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वीडियो में समय रैना अपने दो दोस्तों के साथ दिख रहे हैं. एक दोस्त उनसे आकर कहता है,'यार समय मैंने क्या सुना है लेटेंट का नया सीजन अब नेटफ्लिक्स पर आने वाला है?' इस पर समय हां में जवाब देते हैं और कहते हैं शो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पर आएगा. 

यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर होगा सब सेम

इसके बाद शो को लेकर कई सवाल भी किए जाते हैं कि पहले इसे ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा फिर इसे यूट्यूब पर देखो. इस पर समय नकारते हैं और कहते हैं, 'सेम डे.' वहीं, फिर सवाल किया जाता है कि वो छोटी क्लिप यूट्यूब पर डालेंगे और कहेंगे नेटफ्लिक्स पर देखो. तो इस पर समय कहते हैं, 'सेम ड्यूरेशन.' समय फिर क्लियर करते हैं कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर कुछ अलग नहीं होगा. सब कुछ सेम होगा कोई बदलाव नहीं होगा. अब सवाल यहां आता है कि सब सेम तो कोई नेटफ्लिक्स क्यों देखेगा? इस पर वो कहते हैं कि 'नेटफ्लिक्स पर ऐड नहीं आता.'

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विवादों के बाद बंद हो गया था 'इंडियाज गॉट लेटेंट'

समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पहले काफी विवादों में रह चुका है. शो को लेकर जून 2024 में काफी विवाद हो गया था. ये विवाद रणबीर इलाहाबादिया के शो में जाने के बाद हुआ था. इस दौरान अपूर्वा मखीजा भी मौजूद थीं. रणबीर ने पेरेंट्स के संबंधों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद समय का शो काफी विवादों में आ गया था. यहां तक कि उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. यूट्यूब से सारे पुराने एपिसोड को भी हटा दिए गए थे, जिसके बाद समय को अपना शो बंद करना पड़ा था. अब करीब एक साल के बाद समय रैना अपना शो एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 19 Jun 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Samay Raina India's Got Latent Season 2
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