De De Pyaar De 2 OTT Release: सिनेमाघरों के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी अजय देवगन की फिल्म, जान लीजिए अपडेट

De De Pyaar De 2 OTT Release: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म दे दे प्यार दे 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. सिनेमाघरों के बाद किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म रिलीज होगी आपको बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 14 Nov 2025 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह एक बार फिर दे दे प्यार दे 2 से साथ में आ गए हैं. उनकी फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ था उसके बाद से लोगों में इसे लेकर काफी बज बना हुआ है. ये फिल्म लोगों को काफी हंसाने वाली है. ट्रेलर के साथ इसके गानों को भी काफी पसंद किया गया है. जब से फिल्म का ट्रेलर आया था उसके बाद से ही फैंस इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर सर्च कर रहे हैं. अब दे दे प्यार दे 2 की ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट सामने आ गया है.

अजय देवगन की फिल्मों का फैंस को कुछ ज्यादा ही इंतजार रहता है. ये फिल्म आज रिलीज ही हुई है और फैंस इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर जानकारी ढूंढ रहे हैं. आपको फिल्म को लेकर अपडेट बताते हैं.

इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह एक बार फिर अपने किरदार आशीष और आयशा के साथ दे दे प्यार दे 2 में वापस आ गए हैं. बाकी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी सिनेमाघरों के 8 हफ्ते बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक .ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर जनवरी 2026 में रिलीज होगी.

बता दें दे दे प्यार दे फिल्म साल 2019 में इसी नाम से आई फिल्म की सीक्वल है. दे दे प्यार दे में अजय देवगन और रकुल प्रीत के साथ तब्बू लीड रोल में नजर आईं थीं. अब तब्बू की जगह फिल्म में आर माधवन की एंट्री हो गई है. फिल्म में रोमांस के साथ कॉमेडी का कैसे तड़का लगता है ये सीक्वल में देखने को मिलेगा.

कास्ट को इतनी मिली है फीस

दे दे प्यार दे 2 की स्टारकास्ट की फीस की बात करें तो अजय देवगन को फिल्म के लिए 40 करोड़ मिले हैं वहीं आर माधवन को 9 करोड़ और रकुल प्रीत सिंह को 4.5 करोड़ फीस मिली है.

Published at : 14 Nov 2025 09:45 AM (IST)
